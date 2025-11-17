FOTO / Zagreb odaje počast žrtvama: Gore svijeće za Vukovar

U srpske koncentracijske logore odvedeno je oko 7000 zarobljenika, a iz grada je prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih nesrba. Stotine djece ostalo je bez roditelja, a još i danas je na popisu nestalih osoba iz Domovinskog rata više od 300 onih kojima se svaki trag gubi u ratnom Vukovaru u jesen 1991.