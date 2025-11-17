Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
FOTO / Zagreb odaje počast žrtvama: Gore svijeće za Vukovar
Uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje pod sloganom "I reći ću vam samo još jednu stvar - zapamtite Vukovar", u ponedjeljak navečer upaljeni su lampioni duž zagrebačke Ulice grada Vukovara i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu.
U organizaciji Kluba veterana 148. brigade HV-a Zagreb-Trnje zapaljeni su lampioni uz ulicu grada Vukovara u duljini od devet kilometara, uz sjeverni i južni kolnički trak.
Ispred Spomenika dr. Franji Tuđmanu na križanju ulice grada Vukovara i Hrvatske bratske zajednice sudionici su lampašima ispisali ime grada Vukovara, napravili križ od lampiona i veliku svijeću od dva metra u sredini te je simbolično zapalili "Vukovarskim svijetlom mira" donesenim iz Vukovara.
Nakon paljenja lampaša, minutom šutnje i molitvom odana je počast svima stradalima u obrani Vukovara, Škabrnje i cijele Hrvatske.
Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
Mjesec studeni za Vukovarce je već 34 godine traumatično razdoblje u kojem se s tugom i boli prisjećaju agresije na svoj grad, u kojoj je nakon najkrvavije bitke Domovinskog rata i tromjesečne opsade poginulo 2717 hrvatskih branitelja i civila, a grad je gotovo sravnjen sa zemljom.
Vukovar je pod opsadom bio 87 dana, a bitka za taj istočnoslavonski grad završila je 18. studenoga 1991. okupacijom grada koja je potrajala sve do 15. siječnja 1998. i mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, kojom su Vukovar i druga okupirana mjesta vraćeni u ustavno-pravni poredak Hrvatske.
Po podacima vukovarske bolnice, tijekom tromjesečne agresije na Vukovar ranjeno je 1219 branitelja i civila.
U srpske koncentracijske logore odvedeno je oko 7000 zarobljenika, a iz grada je prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih nesrba. Stotine djece ostalo je bez roditelja, a još i danas je na popisu nestalih osoba iz Domovinskog rata više od 300 onih kojima se svaki trag gubi u ratnom Vukovaru u jesen 1991.
Brojni građani i po drugim gradovima širom hrvatske pale svijeće u spomen na žrtve Domovinskog rata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare