Gjenero: Tomaševiću bi bilo racionalnije da pogleda kako se u ovoj situaciji ponaša Milanović
Politički analitičar Davor Gjenero gostovao je u N1 Studiju uživo kod Ivana Hrstića te je komentirao trenutnu političku klimu s posebnim naglaskom na Tomaševićev trenutni stav o koncertu Marka Perkovića Thompsona.
Podsjećamo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je kako koncert Marka Perkovića Thompsona 28. prosinca neće biti održan. O sukobu koji se razvio, komentirao je Davor Gjenero, politički analitičar:
"Nerado ovaj tip sukoba nazivam ideološkima, ideologija nije ono što je marksizam naučavao, dakle, izvrnuta svijest, ideologija je mreža vrijednosti koja biračima omogućuje da unaprijed znaju kako će se njihovi odabranici u parlamentarnoj areni ponašati u neočekivanim, iznenadnim situacijama. Dakle, ideologija je skup vrijednosti političke stranke, skup osnova javnih politika koja vam omogućava predvidljivost, a ne u upadanje u zamku gubljenja vremena na starim svjetonazorskim problemima o kojima je davno trebalo biti sve riješeno."
"Prostor radikalizacije odnosa"
Zamoljen da komentira Tomaševićevu odluku o otkazivanju koncerta, Gjenero je rekao:
"Meni se čini da je to prostor zapravo radikalizacije odnosa u kojoj dvije svjetonazorske skupine, a na štetu zapravo socijalne kohezije, jačaju svoje pozicije. Meni se čini da je puno pametnije ono što je u ovoj situaciji napravio gradonačelnik Varaždina, dakle, akter koji spada u sličan svjetonazorski milje kao i gospodin Tomašević, izbjegavši bilo kakve nepotrebne političke napetosti na društvo u svojoj lokalnoj zajednici."
"Tomaševiću vjerojatno odgovara da se u Zagrebu razgovara o tim takozvanim svjetonazorskim pitanjima, a ne o problemima upravljanja javnim institucijama, ili upravljanja prometom. I on na tome ostvaruje svoju dobit. On vjerojatno računa da ovim nastupom jača svoju poziciju u odnosu na predsjednika SDP-a, Hajdaša Dončića, koji nije tako izložen ovom svjetonazorskom konfliktu, ali možda bi mu bilo racionalnije da pogleda kako se u ovoj situaciji ponaša predsjednik Republike. Vidimo da o pitanju Marka Perkovića Thompsona, niti ljetos niti sada, predsjednik Republike uglavnom nije rekao ni riječ, ispravno ocijenivši da time, a ne ulaskom u sukobe, maksimalizira svoje dobiti."
Gjenero je protumačio što nas može čekati na sljedećim izborima za tri godine:
"Realno je očekivati da će na kraju mandata ove Vlade i ovog parlamentarnog mandata, Milanović ponovno pokušati okupiti koaliciju i nastupiti na izborima. Tada će već u velikoj mjeri konzumirati svoj drugi predsjednički mandat, i zanadati se da će tada pokušati ući u igru "čisto", najprije podnoseći ostavku na mjesto predsjednika Republike. Vrlo je neobično da netko u demokratskom poretku, nakon što je bio predsjednik Republike, pomišlja na to da bi mogao raditi bilo koji politički posao."
Istaknuo je Milanovića kao puno izglednijeg kandidata za premijera, rekavši kako SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić ne može biti taj koji će zamijeniti kako Plenkovića jer nije ni izazivač. Niti Tomašević nije izgledan kandidat:
"Ne vjerujem da bi se Tomašević pokušao kandidirati za premijera, da biste bili premijer morate iza sebe imati snažnu nacionalnu mrežu stranačke infrastrukture, lokalni zbori su pokazali da možemo dobro stoji u Zagrebu, da imaju još nekoliko važnih lokalnih uporišta, ali da nemaju tu nacionalnu infrastrukturu, i ne vidi se da bi je oni kao stranka intenzivno gradili, da bi mogli na taj način legitimirati poziciju svojih kandidata."
"Vidimo da Tomašević sada u parlamentarnoj politici uspostavlja vlasništvo nad nekim svjetonazorskim pitanjima, ali to nije nešto što je primjereno parlamentarnoj igri i legitimiranju za poziciju premjera," nadodavši kako je stranka Možemo zatvorena prema integriranju novih ljudi, što je jedan od njihovih problema.
