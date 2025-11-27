Gjenero: Tomaševiću bi bilo racionalnije da pogleda kako se u ovoj situaciji ponaša Milanović

"Tomaševiću vjerojatno odgovara da se u Zagrebu razgovara o tim takozvanim svjetonazorskim pitanjima, a ne o problemima upravljanja javnim institucijama, ili upravljanja prometom. I on na tome ostvaruje svoju dobit. On vjerojatno računa da ovim nastupom jača svoju poziciju u odnosu na predsjednika SDP-a, Hajdaša Dončića, koji nije tako izložen ovom svjetonazorskom konfliktu, ali možda bi mu bilo racionalnije da pogleda kako se u ovoj situaciji ponaša predsjednik Republike. Vidimo da o pitanju Marka Perkovića Thompsona, niti ljetos niti sada, predsjednik Republike uglavnom nije rekao ni riječ, ispravno ocijenivši da time, a ne ulaskom u sukobe, maksimalizira svoje dobiti."