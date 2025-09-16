Gordan Akrap o odnosu Kremlja i Washingtona: Nisu Rusi mulci pa da ne znaju posao

"Radi se o američkom vojnom izaslaniku. Oni inače rade takve stvari, naime, Rusija kada održava vojne vježbe poziva sve vojne izaslanike koji se i dalje nalaze akreditirani na teritoriju Ruske Federacije. To nije sporno. Ono što je zanimljivo je da su pustili i ekipu CNN-a, ali nikog drugog osim Amerikanaca nisu pozvali, to je ono što već duže vrijeme radi i Rusija i Bjelorusija. Naizgled suptilno, ali vrlo jednostavno, pokušavaju unijeti dodatne podjele unutar NATO-a."