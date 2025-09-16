Stručnjak za sigurnost
Gordan Akrap o odnosu Kremlja i Washingtona: Nisu Rusi mulci pa da ne znaju posao
Stručnjak za sigurnost i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" Gordan Akrap gostovao je u Novom danu kod našeg Ivana Hrstića, gdje je komentirao geopolitičku situaciju
Podsjećamo, u petak, 12. rujna započela je zajednička rusko-bjeloruska vojna strateška vježba "Zapad-2025", u vrijeme pojačanih tenzija Rusije s NATO-om i dva dana nakon što je Poljska oborila ruske dronove u svom zračnom prostoru. Na vojnoj vježbi, u Bjelorusiji, pojavili su se i američki promatrači, što je Akrap komentirao:
"Radi se o američkom vojnom izaslaniku. Oni inače rade takve stvari, naime, Rusija kada održava vojne vježbe poziva sve vojne izaslanike koji se i dalje nalaze akreditirani na teritoriju Ruske Federacije. To nije sporno. Ono što je zanimljivo je da su pustili i ekipu CNN-a, ali nikog drugog osim Amerikanaca nisu pozvali, to je ono što već duže vrijeme radi i Rusija i Bjelorusija. Naizgled suptilno, ali vrlo jednostavno, pokušavaju unijeti dodatne podjele unutar NATO-a."
Nastavio je s komentarom o upadu ruskih dronova u poljski zračni prostor:
"Ono što se dogodilo u Poljskoj nedavno, kad je 19 borbenih dronova namjerno narušilo poljski zračni prostor - Rusi su komunicirali s Amerikancima, s Washingtonom, ali nisu s Europom."
"Prvenstveno su Rusi i Bjelorusi trebali razgovarati s Poljacima... A ne sa Amerikancima. Ovo pokazuje da se Rusija boji jedino sile koje u ovom trenutku imaju Sjedinjene Američke Države, ne očekuje da će EU razviti dovoljno svoje obrambene i napadačke sposobnosti da može odvratiti u slučaju obrane, te da, to znamo već, je predsjednik Trump u svojim odlukama poprilično nepredvidljiv."
Upitan dalje je li to pokušaj Rusa da komunikacijom s Amerikancima pokažu Trumpu da ga poštuju, Akrap je potvrdno odgovorio: "Rusi nisu, što se kaže u Dalmaciji, 'mulci' pa da ne znaju posao. Imaju izuzetna iskustva s takvim manipuliranjima, pogotovo Peskov i Lavrov. Vidi se kako Peskov, glasnogovornik Kremlja, optužuje Europsku uniju za nemogućnost postizanja mira. Što je apsurdno."
Nastavivši komentar na političku situaciju u kojoj se Europa unija nalazi, te na carine koje Trump prijeti uvesti, kao i na sankcije kojima prijeti Rusima, Akrap je komentirao:
"Europa mora shvatiti stvarnost u kojoj se nalazi. Europa treba prihvatiti projekcije budućnosti i sigurnosne izazove i stvoriti svoje obrambene i odvraćajuće kapacitete kako bi mogla bolje i sigurnije funkcionirati, prvo unutar svojih granica, a onda i braniti svoje interese izvan granica."
