Kremlj o pregovorima s Ukrajinom: "Zasad bismo radije govorili o pauzi"

Anton Vaganov / POOL / AFP

Kremlj je u petak izvijestio da su pregovori između Rusije i Ukrajine o okončanju sukoba "pauzirani", ne odredivši određeni datum za sljedeći krug pregovora.

Podijeli

Oglas

"Komunikacijski kanali postoje, dobro su utemeljeni. Naši pregovarači imaju mogućnost komunikacije putem tih kanala, ali zasad bismo radije govorili o pauzi", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na dnevnome brifingu.

Razgovori održani ranije ove godine u Istanbulu nisu rezultirali nikakvim stvarnim napretkom, osim sporazumom o razmjeni ratnih zarobljenika.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je preuzeo ulogu posrednika između Moskve i Kijeva, silno želi osigurati brz kraj rata izazvanog ruskim napadom 2022. godine, ali stavovi dviju strana trenutačno se čine nepomirljivima.

Rusija među ostalim zahtijeva demilitarizaciju i dijelove Ukrajine dok Kijev uvjete smatra neprihvatljivima i traži sigurnosna jamstva svojih saveznika.