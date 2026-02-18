Optuženice iz afere Sortirnica izjasnile se oko krivice za namještanje poslova

Temeljem nagodbe s EPPO-om, u ožujku prošle godine je osuđen i Eddy Ropac, nekadašnji suradnik Irene Miličević kojem je Županijski sud u Zagrebu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, a koja je zamijenjena radom za opće dobro. Ropcu je u kaznu uračunato i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru pa će odraditi oko 240 sati dobrotvornog rada, a mora platiti i 10.000 eura sudskih troškova.