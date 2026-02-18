Oglas

Milićević i Kukuljan

Optuženice iz afere Sortirnica izjasnile se oko krivice za namještanje poslova

Hina
18. velj. 2026. 16:12
Sortirnica odvojenog prikupljenog otpada Mihaceva Draga, koja je financirana novcem Eu Fondova a sada je predmet istrage. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL
Nel Pavletic/PIXSELL

Bivša riječka gradska pročelnica Irena Miličević i nekadašnja šefica riječke Čistoće Jasna Kukuljan kazale su u srijedu na početku suđenja za aferu Sortirnica da nisu krive za namještanje poslova tvrtki Tehnix.

Jasna Kukuljan i bivša pročelnica riječkog Odjela za komunalni sustav Irena Miličević odbacile su na zagrebačkom Županijskom sudu krivnju u odvojenom postupku u kojem ih Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tereti da su unatoč internim upozorenjima zaposlenika Grada Rijeke omogućile odabir Tehnixa, čime je nanesena značajna financijska šteta proračunima EU i Hrvatske.

Uz njih, EPPO-ovom optužnicom bio je obuhvaćen i čakovečki poduzetnik Darko Žagar koji se u ožujku 2025. nagodio s tužiteljstvom te je uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz četverogodišnji rok kušnje, dok je Tehnixu dosuđena kazna u iznosu od 400.000 eura.

EPPO je ranije izvijestio da je sud proglasio krivim Žagara i tvrtku Tehnix zbog zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u počinjenju tih kaznenih djela u vezi s izgradnjom sortirnice otpada u Rijeci na lokaciji Mihačeva Draga.

Žagar je kao projektant kojeg je angažirala riječka Čistoća proglašen krivim jer je zajedno sa službenim osobama Grada Rijeke i riječkom Čistoćom manipulirao javnim natječajima kako bi se u postupku javne nabave dovelo u povlašteni položaj unaprijed odabrani Tehnix.

Tužiteljstvo je dodalo da je utvrđeno kako je Tehnix imao privilegirani položaj u postupku javne nabave te da je koristeći taj položaj neosnovano uvećalo cijenu svojih radova za 319.341 euro. Ukupna vrijednost projekta bila 3,6 milijuna eura, a sufinanciran je sredstvima Kohezijskog fonda EU, kojima je pokriveno 85 posto prihvatljivih troškova.

Temeljem nagodbe s EPPO-om, u ožujku prošle godine je osuđen i Eddy Ropac, nekadašnji suradnik Irene Miličević kojem je Županijski sud u Zagrebu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, a koja je zamijenjena radom za opće dobro. Ropcu je u kaznu uračunato i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru pa će odraditi oko 240 sati dobrotvornog rada, a mora platiti i 10.000 eura sudskih troškova.

Optužnica je obuhvaćala i vlasnika međimurske tvrtke Tehnix Đuru Horvata, no on je u međuvremenu preminuo pa je postupak protiv njega obustavljen.

Teme
Afera sortirnica otpada EPPO Financijska šteta EU fondova Javna nabava Rijeka Zlouporaba položaja i ovlasti

