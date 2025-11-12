Gradonačelnica Rijeke: Ne želim sudjelovati u ideološkim predstavama

"Ako oporba želi raspravljati o programima, proračunu i projektima, stojim im na raspolaganju i pozivamo je na razgovor. Tako su učinili Petra Mandić i Marinko Koljanin, izabrani u Gradsko vijeće na listi Mosta te su se fokusirali na programe i projekte za razvoj grada, a njih su, kao i vijećnike ljevice i drugih političkih opcija izabrali građani", rekla je Iva Rinčić.