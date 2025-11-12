Gradonačelnica Rijeke: Ne želim sudjelovati u ideološkim predstavama

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić u utorak je, odgovarajući na prozivke dijela stranaka u riječkom Gradskom vijeću, istaknula da ne želi sudjelovati "u ideološkim predstavama", nego raditi na provedbi projekata za koje su joj građani dali glasove.
"Drago mi je da se politička ljevica odlučila politički aktivirati, te mene s kolegama prozivati za ono što očito ne razumiju", kazala je Rinčić na redovnoj konferenciji za novinare u Rijeci te naglasila da je više puta javno istupala i zalagala se za Rijeku kao grad tolerancije, različitosti i poštovanja.
To su vrijednosti koje nisu podložne povremenim političkim kalkulacijama, a uvijek smo osuđivali nasilje, jasno i principijelno, što ne ovisi o tome s kim smo u koaliciji niti s kim surađujemo u Gradskom vijeću, istaknula je.
Napomenula je da ne dijeli stavove pojedinih članova stranaka zastupljenih u riječkom Gradskom vijeću te dodala da je politička odgovornost pojedinačna, a ne kolektivna i nije podložna sakupljanju političkih bodova.
"Ako oporba želi raspravljati o programima, proračunu i projektima, stojim im na raspolaganju i pozivamo je na razgovor. Tako su učinili Petra Mandić i Marinko Koljanin, izabrani u Gradsko vijeće na listi Mosta te su se fokusirali na programe i projekte za razvoj grada, a njih su, kao i vijećnike ljevice i drugih političkih opcija izabrali građani", rekla je Iva Rinčić.
No, ako je intencija oporbe da nastavi s ideološkim predstavama, onda neka sami kupe ulaznice za taj show, jer u tome ne želimo sudjelovati, poručila je.
Vijećnici poručuju da odbijaju svaki pokušaj normalizacije ekstremnih stavova
Vijećnici riječkoga Gradskog vijeća i Skupštine Primorsko- goranske županije iz Možemo, SDP-a, PGS-a, IDS-a, HSS-a i Liste za Rijeku poručili su u ponedjeljak da odbijaju svaki pokušaj normalizacije ekstremnih i isključivih stavova.
Kako su naveli u zajedničkom priopćenju, u političkom i javnom prostoru Rijeke i Primorsko-goranske županije nema mjesta govoru netrpeljivosti i opravdanju nasilja prema bilo kojoj manjini ili onima koji drugačije misle.
Smatraju nedopustivim da se u javnom prostoru kontinuirano toleriraju istupi Marina Miletića iz Mosta koji su "obilježeni netrpeljivošću, isključivošću, stigmatizacijom različitih društvenih skupina i opravdavanjem nasilnog ekstremističkog ponašanja u Splitu i Zagrebu", te izrazili zabrinutost nastupima vijećnika Mosta na sjednicama Županijske skupštine.
Stoga ih zabrinjava što riječka gradonačelnica Iva Rinčić u Mostu vidi svog političkog partnera u vođenju Rijeke. "Pozdravljamo žurnu reakciju gradonačelnice u osudi nedavnog pokušaja napada na srpsku karate momčad, ali ističemo da je cinično takve stvari osuđivati kada se dogode u našem gradu, a oportuno šutjeti dok njeni partneri takve stvari odobravaju u drugim gradovima", istaknuli su u priopćenju.
