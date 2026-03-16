Grlić Radman: Svako blokiranje odluka u EU-u ide u prilog Rusiji

Hina
16. ožu. 2026. 16:17
Europska unija je zajednica vrijednosti i blokiranje paketa sankcija i zajma Ukrajini nije konstruktivan pristup i ide samo u prilog Rusiji, izjavio je u ponedjeljak hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

“Nema razloga da se blokira paket sankcija i mnogi ministri su apelirali na solidarnost i jedinstvo ne samo zbog Ukrajine, nego i same Europske unije”, rekao je Grlić Radman koji sudjeluje na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU-a.

Pomoć Ukrajini i posljedice američko-izraelskog rata protiv Irana glavne su teme ministarskog sastanka.

Mađarska i Slovačka blokiraju zajam Ukrajini i 20. paket sankcija protiv Rusije.

 “Možemo tijekom rasprave imati različite poglede, ali na kraju trebamo govoriti jednim glasom. Treba njegovati i jačati svijest o tome da smo mi zajednica vrijednosti i da svako blokiranje ide u prilog Rusiji”, rekao je Grlić Radman.

Ministar Grlić Radman je u nedjelju navečer organizirao sastanak s više ministara vanjskih poslova iz srednje Europe kako bi razgovarali o predstojećem samitu Inicijative tri mora koji će se 28. i 29. travnja u Dubrovniku.  Hrvatska ove godine predsjedava Inicijativom.

 “Naglasio sam važnost jačanja regionalne povezanosti, prometne i digitalne infrastrukture i posebno istaknuo važnosti Hrvatske za energetsku diverzifikaciju”, rekao je Grlić Radman.

 Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski je rekao da je ta neformalna večera bila prigoda za raspravu o geopolitičkoj važnosti zemalja koje sudjeluju i Inicijativi tri mora u odnosu na treće zemlje.

 “Imamo ambiciozno hrvatsko predsjedanje, kojem želimo puno uspjeha, posebno u osiguravanju financiranja za gušće infrastrukturne veze u našoj regiji”, rekao je Sikorski.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

