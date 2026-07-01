Grmoja: Za stanje u pravosuđu jednako su odgovorni HDZ i SDP, Most je "jedina treća opcija"

Vugrin je kritizirao i projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, izrazivši zabrinutost zbog mogućnosti da ondje bude zbrinjavan i otpad iz Bjelovarsko-bilogorske županije. Ocijenio je to potencijalnim rizikom za pretežito poljoprivredno područje te za farmaceutsku i prehrambenu industriju koje se nalaze u blizini odlagališta.