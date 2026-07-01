rast članova
Grmoja: Za stanje u pravosuđu jednako su odgovorni HDZ i SDP, Most je "jedina treća opcija"
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da stranka bilježi rast broja članova te najavio snažnije djelovanje u Koprivničko-križevačkoj županiji, istodobno optuživši HDZ i SDP da su "ispod površine duboko uvezani" i zajedno odgovorni za stanje u pravosuđu.
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Grmoja je na konferenciji za novinare ustvrdio kako su HDZ i SDP zajednički odgovorni za stanje u pravosuđu jer, kako je rekao, imaju predstavnike u Državnom sudbenom vijeću koje bira i napreduje suce.
Kao primjer naveo je da je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić predstavnik SDP-a u tom tijelu, ustvrdivši da su dvije najveće stranke povezane u upravljanju pravosudnim sustavom.
Nikola Grmoja ocijenio je da je Most "jedina istinska, autentična suverenistička opcija", najavivši nastavak borbe protiv korupcije, zaštitu obiteljskih i kršćanskih vrijednosti te politike usmjerene na male obrtnike, paušalne obrte te male i srednje poduzetnike.
Prvi čovjek stranke kazao je da Most posljednjih mjeseci bilježi priljev novih članova diljem Hrvatske te pozvao građane Koprivnice i okolice da se pridruže stranci.
Povjerenik Mosta za Koprivničko-križevačku županiju i vijećnik u Županijskoj skupštini Ivica Vugrin ustvrdio je da je Most "jedina treća opcija" na hrvatskoj političkoj sceni te ocijenio da je Koprivnica zbog, kako je rekao, pogrešnih politika izgubila nekadašnji industrijski značaj.
Po njegovim riječima, inflacija i gospodarske prilike dodatno su opteretile građane, dok se lokalna i regionalna vlast, kako tvrdi, zadužuju za projekte koji ne stvaraju novu vrijednost.
Vugrin je kritizirao i projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, izrazivši zabrinutost zbog mogućnosti da ondje bude zbrinjavan i otpad iz Bjelovarsko-bilogorske županije. Ocijenio je to potencijalnim rizikom za pretežito poljoprivredno područje te za farmaceutsku i prehrambenu industriju koje se nalaze u blizini odlagališta.
Zaključio je kako su Hrvatskoj potrebne političke promjene "od lokalne prema državnoj razini".
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