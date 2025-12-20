Gužve i višesatna čekanja na graničnim prijelazima s BiH i Srbijom

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri i skliski, ponegdje ima i magle, a pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima, posebice s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, gdje su višesatna čekanja. izvijestio je u subotu navečer Hrvatski autoklub (HAK).
Oglas
Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci uočen je pas. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U pomorskom prometu nema poteškoća.
Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom čekanja su za osobna vozila od 1,5 do 3 sata. Na graničnim prijelazima sa Srbijom čekanja su u putničkom prometu od jedan sat do čak 10 sati na Bajakovu, javlja HAK.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas