Habijan: Najveći izazov u pravosuđu je veliki godišnji priljev predmeta

Arsen Bauk (SDP) od ministra, koji je po struci odvjetnik, tražio je stručno mišljenje: „U situaciji kada recimo jedan čelnik lokalne samouprave, nazovimo ga za potrebe ove replike oporbeni Zurovec, dođe u ministarstvo i traži nešto s urednom dokumentacijom, a službenik mu kaže, a ne može fali ti jedan papir ili obrnuto, ako vladajući Zurovec dođe u Ministarstvo bez uredne dokumentacije, a službenik mu nešto obavi što ne smije. Vidite li vi u tome, gospodine ministre, školski primjer opisa iz članka 295. stavka 1 Kaznenog zakona i što biste vi kao odvjetnik u tom slučaju savjetovali?”. Habijan je odgovorio da je on prije svega odvjetnik u mirovini i da se kao odvjetnik bavio trgovačkim i korporativnim pravom, pa nikada neće ulaziti u sferu kaznenog prava jer ima puno stručnih kolega koji mogu govoriti o tome.