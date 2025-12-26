Habijan: Očekujemo od crnogorskih vlasti da izruče predmetnu osobu u Republiku Hrvatsku

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije komentirao je uhićenje Kovačevića u Crnoj Gori, kojeg Hrvatska traži zbog ratnog zločina protiv ratnih zatvorenika.
"Hrvatska tijela zaprimila su obavijest od crnogorske vlasti o uhićenju osobe, na temelju raspisane međunarodne potjere putem Interpola, a na zahtjev Županijskog suda u Zagrebu", kaže ministar Damir Habijan.
"Riječ je o osobi koju se tereti da je počinila kazneno djelo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom na području Grubišnog polja 1991. godine. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, kao što je to uvijek slučaj, cjelokupnu dokumentaciju dostavit ćemo crnogorskim vlastima koje nakon toga trebaju odlučiti o izručenju", dodaje.
"Očekujemo od crnogorskih vlasti da izruče predmetnu osobu u Republiku Hrvatsku gdje će se potom, s obzirom da je riječ o predmetu koji se vodi pred Županijskim sudom u Zagrebu, tamo nastaviti voditi kazneni postupak", kaže Habijan.
Crnogorska policija uhitila je u petak M. K. (61), kojega Hrvatska potražuje zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, navodi se u priopćenju policije.
Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman pozdravio je uhićenje te dodao da je Hrvatska u stalnom kontaktu s Podgoricom glede izručenja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
