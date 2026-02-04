Habijan: Zaključak zagrebačke Gradske skupštine je "čudnovati kljunaš"

"Ono što je po meni nevjerojatno jest da se na taj način može dovesti u pitanje primjerice doček pape u Zagrebu gdje će netko zato što smatra da nije ideološki sklon onome što papa promovira zabraniti njegov dolazak ili na Markovu trgu ne dozvoliti inauguraciju novog predsjednika ili predsjednice zato što mu se netko ne sviđa. Ako je to doista tako, mislim da imamo velik problem", istaknuo je ministar.