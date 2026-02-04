Jandroković: U Zagrebu vlada zaslijepljenost Tomaševića i te njegove sekte

„Ovo je sada jedna politika i moramo biti realni i pogledati to ozbiljnije jer nije više riječ samo o Thompsonu nego se radi o konceptu kojim se želi zabraniti onome što je suprotno njihovom svjetonazoru, što je meni potpuno neprihvatljivo i opasno. Hrvatski narod živio je pod dva totalitarizma, imali smo u Drugom svjetskom ratu i od 1945. do 1990. godine režime koji su zabranjivali ono što im nije bilo po volji. 1990. godine odlučili smo se za demokraciju, vladavinu prava, zaštitu svih ljudskih temeljnih prava i sloboda je jedna od najvažnijih vrijednosti za koje smo se opredijelili”, poručio je Jandroković, pozvavši na smirivanje strasti.