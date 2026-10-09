Hajdaš Dončić: Ne želim da se hrvatski građani osjećaju kao glupani

"To je ono što ću, ako dobijem priliku, kao premijer Hrvatske, zajedno s političkim partnerima iz Možemo! provoditi i na hrvatskom političkom prostoru, i raditi na odgovornosti prema javnom novcu i odgovornosti prema instituciji koja mora isporučivati. Nikada neću pristati da nas pojedini komentatori izjednačavaju s HDZ-om jer to nije točno, nismo svi isti i nikada nećemo biti svi isti", poručio je Hajdaš Dončić. Nije to, dodaje, filigranska razlika nego je između SDP-a i HDZ-a razlika kao nebo i zemlja.