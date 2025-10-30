HANFA upozorila građane na novu prijevaru: "Ne uplaćujte novčana sredstva"

Iz regulatorne agencije pozivaju građane da budu oprezni i da ne uplaćuju novčana sredstva sumnjivim subjektima, a savjetuju im i da prije donošenja odluke o ulaganju u registrima Hanfe provjere koja su društva ovlaštena pružati investicijske usluge na području Hrvatske. U slučaju potrebe za dodatnim provjerama ili informacijama građani se mogu obratiti Hanfi na telefonski broj 01/6173-200 ili putem e-mail adrese [email protected].