Bulj o Sinjskoj alki: Čak sam pozvao i Ivu Sanadera da, simbolično, svi budu zajedno unutar svečane lože

Boban je podsjetio da nije prvi put da se Alka, zbog izvanrednih okolnosti, održava u drugom terminu. „To mi je, vjerovali ili ne, već treći put da dva puta dolazim na istu Alku. Bilo je tako 1995. za vrijeme 'Oluje', zatim 1988., kad su konji bili bolesni, i sada ponovno zbog vremenskih neprilika. Ako se dobro sjećam, slično se dogodilo i 1976., kad je Alka također bila odgođena zbog nevremena”, dodao je.