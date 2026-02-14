HDZ prozvao Možemo: Kako su krenuli, možda će Tomislav T. pokušati zabraniti i Leoparde

HDZ je putem svoje Facebook stranice ponovno prozvao Možemo.
"Dok normalna, građanska, pristojna, razumna Hrvatska podržava jačanje obrambenih sposobnosti kao jamstva sigurnosti, Sandra B. opet okuplja možemovske aktiviste. Bacajte se pod tenkove, valjajte se po cesti, vežite se lancima, lupajte loncima!
Kako su krenuli, možda će Tomislav T. pokušati zabraniti i Leoparde, a doček tih modernih njemačkih tenkova u Hrvatskoj proglasiti 'protuustavnim'", poručili su iz HDZ-a.
Podsjetimo, ministar obrane Ivan Anušić posjetio je u Münchenu postrojenje KNDS-a, tvrtke koja unapređuje tenkove Leopard. Tom prilikom predstavljene su mu sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8. Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena s 44 moćna tenka Leopard 2 A8.
