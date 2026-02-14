Oglas

jačanje obrambenih sposobnosti

HDZ prozvao Možemo: Kako su krenuli, možda će Tomislav T. pokušati zabraniti i Leoparde

author
N1 Info
|
14. velj. 2026. 17:44
Leopard 2A8
MORH/J. Šeri

HDZ je putem svoje Facebook stranice ponovno prozvao Možemo.

Oglas

"Dok normalna, građanska, pristojna, razumna Hrvatska podržava jačanje obrambenih sposobnosti kao jamstva sigurnosti, Sandra B. opet okuplja možemovske aktiviste. Bacajte se pod tenkove, valjajte se po cesti, vežite se lancima, lupajte loncima!

Kako su krenuli, možda će Tomislav T. pokušati zabraniti i Leoparde, a doček tih modernih njemačkih tenkova u Hrvatskoj proglasiti 'protuustavnim'", poručili su iz HDZ-a.

Podsjetimo, ministar obrane Ivan Anušić posjetio je u Münchenu postrojenje KNDS-a, tvrtke koja unapređuje tenkove Leopard. Tom prilikom predstavljene su mu sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8. Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena s 44 moćna tenka Leopard 2 A8.

Teme
HDZ Možemo!

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ