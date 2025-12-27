Oglas

u Lužanu Biškupečkom

HGSS i policija traže Nadu Kaniški (75). Jeste li je vidjeli?

27. pro. 2025. 08:56
AA_Nada_Kaniski
Nestali.hr

Policijski službenici Policijske postaje Varaždin zaprimili su prijavu nestanka za Nadu Kaniški, rođenu 1949. godine, iz Lužana Biškupečkog.

Ona se prema prijavi, u petak, 26. prosinca tijekom jutarnjih sati udaljila iz kuće te je oko 11 sati viđena kako izlazi iz šume u Lužanu Biškupečkom, nakon čega joj se gubi trag.

Po zaprimljenoj prijavi, policijski službenici Policijske uprave varaždinske, njih 15, proveli su potragu za nestalom, zajedno sa 30 vatrogasaca, 20 pripadnika HGSS-a, 20-ak mještana i članova obitelji, a u traganje je uključen i pas tragač, uz  korištenje drona, no ista za sad nije pronađena.

Policija poziva građane da ukoliko imaju korisne informacije o nestaloj, isto dojave na broj telefona 192 ili 372-403.

Napominju da je nestala žena u  trenutku nestanka bila je odjevena u smeđu jaknu, crne hlače i zelenu zimsku kapu te obuvena u kroksice.

Teme
nada kaniški nestala osoba nestali policija

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

