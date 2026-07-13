HND traži dekriminalizaciju kaznenih djela protiv časti i ugleda

Naveo je da su vijećnici HDZ-a u Općinskom vijeću Općine Proložac nedavno zahtijevali zabranu snimanja i prijenosa sjednice uživo novinaru Radija NU iz Imotskog, unatoč tome što za to nisu imali ovlasti niti je za to postojala suglasnost načelnika. Podsjetio je i na slučaj novinara Telegrama i dopredsjednika HND-a Drage Hedla, koji je, prema njegovim riječima, gotovo nasilno izbačen iz restorana u Vukovarsko-srijemskoj županiji uoči najavljenog dolaska premijera.