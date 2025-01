Hoće li se Dabro predati bez ispaljenog metka? Puhovski: To se ne govori javno. Imamo nečistu situaciju

Podijeli :

Nakon što je zbog objave snimke nekog davnog pucanja iz pištolja kroz prozor automobila morao odstupiti s dužnosti ministra poljoprivrede i vratiti se u Sabor, član Domovinskog pokreta i politički tajnik stranke Josip Dabro odlučio je, izgleda, da se ipak ne preda bez ispaljenog metka. Ovoga puta metaforičkog.

Pitanje je hoće li taj Dabrin metak biti manevarski, takozvani ‘ćorak’ ili pravi, ubojit za vladajuću koaliciju HDZ-a i DP-a. Svjestan da je sada njegova ruka u Saboru ona presudna 76. da bi se održala vladajuća većina, Josip Dabro je u utorak dao ultimatum HDZ-u da do ovoga petka smijeni svoga člana Nediljka Dujića s mjesta predsjednika Uprave Hrvatskih šuma.

Dabro prijeti HDZ-u: Ako ne ispunite ovaj uvjet, ostajete bez moje ruke u Saboru!

Nakon što je do javnosti stigla skandalozna snimka njegove noćne pucnjave iz automobila, Dabro je sugerirao kako je ista plasirana zbog toga što je kao ministar poljoprivrede odlučio raskrinkati kriminal u Hrvatskim šumama, navodno vezan uz otkup drvne mase nakon oluje koja je poharala Slavoniju u ljeto 2023. godine.

DP-ovci ‘omekšavaju’ ultimatum

U utorak je Dabro poručio da neće biti dio saborske većine ako se ne promijeni uprava Hrvatskih šuma, javnog poduzeća pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede u koje umjesto njega treba zasjesti drugi DP-ov Vukovarac David Vlajčić.

“Za Domovinu se sve daje osim časti, čast nikada i ni za što. Uvjet Domovinskog pokreta je smjena Nediljka Dujića. Tražimo da ode, rok je do petka”, poručio je.

Penava: “Nemojmo biti naivni, nije snimka puštena zato što je Dabro pucao”

S druge strane, drugi važni DP-ovci ublažavaju Dabrinu ultimativnu retoriku pa je šef stranke Ivan Penava odmah poručio da Domovinski pokret “apsolutno ništa ne uvjetuje” nego “nastoji s partnerima pronaći rješenja i omogućiti svim tvrtkama da bolje funkcioniraju”. U srijedu je i predsjednik Kluba zastupnika DP-a Ivica Kukavica kazao kako je “siguran da je većina stabilna” te da očekuje da i Dabro digne ruku za novog ministra “bez obzira na Hrvatske šume”.

Blefira li Dabro?

Blefira li Dabro ili je zaista spreman, sam ili s DP-om, uzdrmati vladajuću koaliciju, pitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog. On je uvjeren da je Dabro to učinio na svoju ruku ili bar uz znanje nekih u stranci.

“To je pokušaj da se vrate u igru jer su se doista sramotili proteklih tjedana i mjeseci i gubili na rejtingu. S druge strane, Dabro se ovime vezuje uz lijevo-liberalnu javnost koja je bila takoreći na nož orijentirana protiv direktora Hrvatskih šuma. Svašta se tu pobrkalo i imamo nečistu situaciju, ali to nije ništa neobično. Tako to u parlamentima funkcionira iako je uobičajeno da se to ne govori javno, nego se interno dogovara”, kazao je Puhovski.

Svojim istupom Dabro je doveo HDZ u situaciju da pristane na njegov ultimatum ili ga odbije.

“Ako kažu da mogu bez njega, to onda znači da bi u HDZ-u morali ranije nego što su to htjeli otkriti tko su im pričuvni igrači za većinu u parlamentu”, dodaje Puhovski.

“Plenković bio u sličnoj situaciji”

Plenkovićev HDZ već je bio u sličnoj situaciji 2017. godine s tadašnjim koalicijskim partnerom Mostom. Most nije želio stati iza tadašnjeg ministra financija Zdravka Marića kada mu se trebalo izglasati povjerenje u Saboru pa je Andrej Plenković brzinski smijenio četvoricu Mostovih ministara, a Most nadomjestio novim koalicijskim partnerom HNS-om.

Puhovski smatra da je Plenković ovoga puta u nešto težoj situaciji nego 2017. godine.

Šef Uprave Hrvatskih šuma: Dabro izmišlja štetu, meni ga je stvarno žao

“Prije svega, postoji jedna izrazito negativna atmosfera spram HDZ-a u velikom dijelu javnosti. Negativna do te mjere da im s jedne strane političkog spektra nitko ništa ne vjeruje, što nije bilo tako prije osam godina. S druge strane, Plenković je na početku mandata i mora pažljivo gledati kako će raspoređivati resurse ako u narednim mjesecima još netko poželi napustiti vladajuću većinu. Zato mu ova situacija ne odgovara, ali uvjeren sam da ima neku mogućnost”, kaže.

“Ne bi trebalo biti jačih potresa”

Jedna od mogućnosti je da Dabro, radi očuvanja “časti” uskrati podršku, ali da to ne učini i čitav DP. Toj stranci značajno se urušio rejting u anketama (koje Penava javno osporava i obezvrjeđuje), a pitanje je bi li popravili rejting ako bi uoči lokalnih izbora isprovocirali prijevremene opće izbore.

“Za DP su izbori u Vukovaru biti ili ne biti. Njih ništa drugo i ne zanima, a tamo stvari nisu tako čiste. Vidi se i po tome da su počeli dovoditi ljude iz Vukovara (Vlajčić) kako bi povećali njihovu koncentraciju u vlasti. Za njih je, zapravo, Vukovar glavni grad. Stoga mislim da ne bi trebalo biti jačih potresa”, ustvrdio je Puhovski.

