Hod za život: Temelj svih ženskih prava je pravo na život

Dodala je da su u prvoj skupini žene kojima se ne da prilika da budu rođene, čiji se životi prekidaju pobačajem, a druga one koje odabiru biti majke i kojima se, iako im Zakon o radu daje potpunu zaštitu od otkaza, dobivaju otkaze, postavljaju im se neugodna pitanja i ne dopušta im se da se vrate na svoj radna mjesta.