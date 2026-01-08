Hrvatska okovana ledom. U Zagrebu jutros -13, u Varaždinu -16... Pogledajte temperature diljem zemlje

Vrlo niske temperature zabilježene su u četvrtak ujutro u unutrašnjosti Hrvatske pri čemu je čak -16,8 stupnjeva izmjereno u Varaždinu dok su u brojnim mjestima, uključujući grad Zagreb jutarnje temperature pale ispod minus 14 stupnjeva.
Temperatura niža od -20 stupnjeva prema podacima DHZM-a u sedam sati izmjerena je u Štrigovi.
Temperature niže od -15 stupnjeva izmjerene su u Varaždinu, Ličkom Lešću, Bednji, Plaškom i Lekeniku.
U brojnim gradovima na zagrebačkom području, u Gorskom kotaru i Lici te u Slavoniji izmjerene su temperature od -10 do -15 stupnjeva.
Zagreb Maksimir mjerio je primjerice -14 stupnjeva; Karlovac -14,5; Krapina -14,1; Koprivnica -11,3; Zagreb Grič imao je -7,8 stupnjeva.
U Sisku, Petrinji, Kutini, Hrvatskoj Kostajnici izmjereno je -9; a u Osijeku -6,2.
Temperature od 0 do -5 stupnjeva imali su primjerice Slavonski Brod, Vinkovci, Vukovar.
U Rijeci su izmjerena -3,2 stupnja, Poreču -2,5, Šibeniku -1,9; Kninu -3,3; Sinju -1,8.
Na splitskom aerodromu izmjereno je -1,7. U Dubrovniku je izmjereno 5,5 stupnjeva.
Sljedećih dana stižu nove oborine.
Sljedećih dana stižu nove oborine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
