Hrvatska okovana ledom. U Zagrebu jutros -13, u Varaždinu -16... Pogledajte temperature diljem zemlje

N1 Info , Hina
08. sij. 2026. 07:00
07.01.2026., Muskovci - Jak vjetar i niske temperature zaledile su stabla Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Sime Zelic / Pixsell / ilustracija

Vrlo niske temperature zabilježene su u četvrtak ujutro u unutrašnjosti Hrvatske pri čemu je čak -16,8 stupnjeva izmjereno u Varaždinu dok su u brojnim mjestima, uključujući grad Zagreb jutarnje temperature pale ispod minus 14 stupnjeva.

Temperatura niža od -20 stupnjeva prema podacima DHZM-a u sedam sati izmjerena je u Štrigovi.

Temperature niže od -15 stupnjeva izmjerene su u Varaždinu, Ličkom Lešću, Bednji, Plaškom i Lekeniku.

U brojnim gradovima na zagrebačkom području, u Gorskom kotaru i Lici te u Slavoniji izmjerene su temperature od -10 do -15 stupnjeva.

Zagreb Maksimir mjerio je primjerice -14 stupnjeva; Karlovac -14,5; Krapina -14,1; Koprivnica -11,3; Zagreb Grič imao je -7,8 stupnjeva.

U Sisku, Petrinji, Kutini, Hrvatskoj Kostajnici izmjereno je -9; a u Osijeku -6,2.

Temperature od 0 do -5 stupnjeva imali su primjerice Slavonski Brod, Vinkovci, Vukovar.

U Rijeci su izmjerena -3,2 stupnja, Poreču -2,5, Šibeniku -1,9; Kninu -3,3; Sinju -1,8.

Na splitskom aerodromu izmjereno je -1,7. U Dubrovniku je izmjereno 5,5 stupnjeva.

Sljedećih dana stižu nove oborine.

Detaljnu vremensku prognozu pročitajte OVDJE.

