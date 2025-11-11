Hrvatska pred UN-om: RH je potvrdila svoju predanost promicanju ljudskih prava

"Naglašeno je da kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju inkriminira javno poticanje na nasilje i mržnju usmjerenu prema određenim skupinama ljudi, iz različitih diskriminatornih osnova", koje obuhvaćaju i širi spektar osnova od onih koje su države članice obvezne implementirati u skladu s pravnom stečevinom EU, kažu u Ministarstvu.