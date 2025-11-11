Oglas

Izvješće Vijeću

Hrvatska pred UN-om: RH je potvrdila svoju predanost promicanju ljudskih prava

Hina
11. stu. 2025. 19:07
UN ljudska prava
FEDERICO PARRA / AFP

Hrvatska je u sjedištu Ujedinjenih naroda u Ženevi predstavila Četvrto izvješće u okviru Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) Vijeća za ljudska prava UN-a kojim je potvrdila napredak u jačanju ljudskih prava, vladavine prava i zaštite ranjivih skupina.

Riječ je o redovitom mehanizmu UN-a kojim sve države članice svakih pet godina iznose pregled stanja ljudskih prava na nacionalnoj razini, izvijestilo je u utorak  Ministarstvo pravosuđa uprave i digitalne transformacije, podsjećajući da je to četvrta obrana izvješća Hrvatske, a prethodna se održala 2020. godine.

"Tijekom dijaloga s državama članicama, izaslanstvo je dalo osvrt na pitanja i preporuke te istaknulo napredak Hrvatske u proteklom razdoblju, uključujući jačanje institucija, zakonodavne promjene i zaštitu ranjivih skupina", navodi Ministarstvo.

Međuresorno izaslanstvo predvodio je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Ivan Crnčec, uz predstavnike više ministarstava, uključujući i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, koje je koordiniralo pripremu izvješća.

Hrvatska oštro osuđuje sve oblike govora i zločina iz mržnje, nadležna tijela promptno reagiraju

Hrvatska nastavlja s provedbom reformi usmjerenih na jačanje vladavine prava, zaštitu ljudskih prava i povećanje dostupnosti pravde svim građanima, napominje Ministarstvo.

Vezano uz govor mržnje i zločin iz mržnje istaknuto je da "Hrvatska oštro osuđuje sve oblike govora i zločina iz mržnje te nadležna tijela promptno reagiraju na pojavu istih".

"Naglašeno je da kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju inkriminira javno poticanje na nasilje i mržnju usmjerenu prema određenim skupinama ljudi, iz različitih diskriminatornih osnova", koje obuhvaćaju i širi spektar osnova od onih koje su države članice obvezne implementirati u skladu s pravnom stečevinom EU, kažu u Ministarstvu.

Uvedena definicija rodno utemeljenog nasilja te novo kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe

Podsjeća se i da je u borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja uvedena definicija rodno utemeljenog nasilja te novo kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, a pravni okvir ojačan bržim i učinkovitijim postupcima zaštite žrtava.

"Posebna pozornost usmjerena je na zaštitu djece - kroz projekt Barnahus uspostavlja se prva nacionalna Dječja kuća, po uzoru na europski model, kako bi se djeci žrtvama kaznenih djela pružila podrška u sigurnom i prilagođenom okruženju", navodi Ministarstvo.

Posljednji dio UPR-a bio je posvećen procesuiranju ratnih zločina, a iz Ministarstva navode da Hrvatska ostaje predana borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina te jačanju regionalne suradnje u njihovom procesuiranju, uz istodobno zagovaranje istine, pravde i poštovanja prema žrtvama.

"Ovime je Republika Hrvatska potvrdila svoju predanost promicanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i suradnji s međunarodnim mehanizmima, te otvorenost za konstruktivan dijalog i kontinuirano unaprjeđenje nacionalnih politika", naglašava Ministarstvo.

