Inicijativa mladih za ljudska prava pisala Milanoviću, Plenkoviću, Jandrokoviću...

Naša nesigurnost je vaš neuspjeh. To je simptom odricanja od vaše odgovornosti. Uzevši u obzir da Ustav RH jamči političke i kulturne slobode, da su te slobode dodatno zaštićene međunarodnim instrumentima i domaćim zakonima, te potvrđujući ulogu hrvatskih institucija u osiguravanju tih jamstava za sve građane i osobe pod hrvatskom jurisdikcijom, pozivamo sve navedene da uzmu u obzir ovu procjenu o de facto suspenziji političkih i kulturnih sloboda i poduzmu odlučne mjere za obnovu javnog poretka u kojem su političke i kulturne slobode zajamčene svima.