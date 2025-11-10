Stanje ljudskih prava u RH
Inicijativa mladih za ljudska prava pisala Milanoviću, Plenkoviću, Jandrokoviću...
Inicijativa mladih za ljudska prava po prvi put u svom 17-godišnjem djelovanju objavljuje Upozorenje o stanju ljudskih prava za Hrvatsku, upozoravajući da su političke i kulturne slobode u zemlji de facto suspendirane.
"Navodimo da su hrvatske institucije zakazale u zaštiti građana od rastućeg profašističkog nasilja, prijetnji i govora mržnje, čime se stvara okruženje u kojem su umjetnici, novinari, edukatori i aktivisti civilnog društva sve češće prisiljeni na samocenzuru zbog straha", stoji u priopćenju upućenom, između ostalih, Zoranu Milanoviću, Andreju Plenkoviću, Gordanu Jandrokoviću i Davoru Božinoviću.
Upozorenje poziva predsjednika Republike, predsjednika Vlade i druga nadležna tijela da hitno obnove ustavni poredak i zajamče slobodu izražavanja, uključujući kroz učinkovitu aktivaciju sigurnosno-obavještajnog sustava kako bi se adresirale prijetnje koje su faktično suspendirale političke i kulturne slobode u zemlji.
Inicijativa nadalje poziva vlasti da dosljedno procesuiraju nezakonita djela, osiguraju jednaku primjenu zakona i pokrenu ustavni postupak za zabranu stranke Domovinski pokret zbog otvoreno protuustavnog djelovanja.
Priopćenje u nastavku prenosimo u cijelosti:
"Po prvi put u 17 godina postojanja naše organizacije objavljujemo upozorenje o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj. Sama ta činjenica govori o ozbiljnosti i hitnosti zabrinutosti koje ovim putem iznosimo. Naša je procjena, a ujedno i tvrdnja, jednostavna: za mnoge građane Hrvatske političke i kulturne slobode su de facto suspendirane.
Postoji niz dokumentiranih događaja i drugih relevantnih dokaza koji pokazuju da mnoge osobe i organizacije diljem zemlje više ne mogu slobodno i sigurno izražavati svoja politička i kulturna stajališta. U proteklim mjesecima svjedočili smo brojnim prijetnjama, napadima i drugim obrascima ponašanja koji ograničavaju slobodu političkog i kulturnog izražavanja.
Vidjeli smo otkazivanje festivala i kulturnih događanja zbog prijetnji nasiljem, javno upućene prijetnje i poruke mržnje prema građanima (političarima, umjetnicima, aktivistima), sve veću samocenzuru zbog straha od nasilja, a nedavno ifizičke napade rulje na kulturna događanja. Neslaganja, prosvjedi i kritike među građanima sastavni su dio demokratskog poretka i treba ih poticati. No, ne smijemo dopustiti da naše institucije de facto toleriraju i ne primjenjuju zakone kada takva neslaganja prerastu u prijetnje i nasilje, kao što smo u posljednje vrijeme vidjeli.
Štoviše, te prijetnje i nasilje sada sustavno dolaze od pristaša protuustavnih, profašističkih političkih stavova, koji se ponekad skrivaju iza identiteta veterana ili navijača. Neprocesuiranje javno izrečenog govora mržnje od strane hrvatske policije, uključujući višekratno korištenje protuustavnog rasističkog pokliča “Za dom spremni” tijekom posljednjih mjeseci, predstavlja prešutno dopuštenje za odmazde i neizbježno vodi nasilju.
Uzročno-posljedična veza je jasna: kad se ekstremnim skupinama dopusti da nekažnjeno čine nezakonita djela, pitanje je vremena kada će verbalne prijetnje nasiljem prerasti u stvarno nasilje. Danas u Hrvatskoj mnogi umjetnici i kulturni radnici, učitelji, novinari, aktivisti civilnog društva, građani i političari pribjegavaju samocenzuri zbog straha od prijetnji ili fizičkih napada.
Hrvatsku ne možemo smatrati slobodnim društvom ako postoji stvarna prijetnja fizičkoj sigurnosti zbog političkog ili kulturnog izražavanja, a hrvatska policija takve prijetnje ne sankcionira, ili ako postoje skupine na koje se zakoni ne primjenjuju jer se njihov ekstremizam tolerira zbog ideološke bliskosti s dijelom vladajuće koalicije.
Danas su naši sugrađani Srbi, Židovi i Romi, kao i svi mi koji ne dijelimo ekstremne i fašističke stavove, faktično izloženi stanju nesigurnosti diljem zemlje. Ovoga ljeta Bogovićeva ulica u središtu Zagreba nije bila sigurna za nas. Benkovac nije siguran za nas. Zadar nije siguran za nas. Sada više ni Split nije siguran za nas.
Naša nesigurnost je vaš neuspjeh. To je simptom odricanja od vaše odgovornosti. Uzevši u obzir da Ustav RH jamči političke i kulturne slobode, da su te slobode dodatno zaštićene međunarodnim instrumentima i domaćim zakonima, te potvrđujući ulogu hrvatskih institucija u osiguravanju tih jamstava za sve građane i osobe pod hrvatskom jurisdikcijom, pozivamo sve navedene da uzmu u obzir ovu procjenu o de facto suspenziji političkih i kulturnih sloboda i poduzmu odlučne mjere za obnovu javnog poretka u kojem su političke i kulturne slobode zajamčene svima.
Posebno pozivamo:
- Predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, da naloži svom Kabinetu za obranu i nacionalnu sigurnost hitnu procjenu djelovanja sigurnosno-obavještajnog sustava u vezi s prijetnjama i nasiljem koje su de facto suspendirale političke i kulturne slobode u Hrvatskoj, te da o uvidima izvijesti javnost u posebnom obraćanju;
- Predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, i predsjednika Vlade, gospodina Andreja Plenkovića, da hitno sazovu Vijeće za nacionalnu sigurnostirasprave o ovim prijetnjama temeljnim slobodama, uključujući zadaću sigurnosno-obavještajnom sustavu da identificira i prati djelovanje organizacija i pojedinaca koji faktično onemogućuju ostvarivanje temeljnih ustavnih prava i sloboda;
- Predsjednika Vlade, gospodina Andreja Plenkovića, i potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova, gospodina Davora Božinovića, da osiguraju da hrvatska policija obnovi javni red kroz učinkovitu zaštitu temeljnih ustavnih prava i sloboda u cijeloj zemlji, uključujući dosljednu primjenu zakona i procesuiranje nezakonitih djela.
Kad bi bilo koja druga politička ili društvena skupina svojim djelovanjem faktično suspendirala političke i kulturne slobode velikog dijela hrvatskog društva, bila bi smatrana ozbiljnom sigurnosnom prijetnjom. Pozivamo vas da i profašističke skupine tako tretirate, s obzirom na njihove učinke na društvo.
Nadalje, posljednji događaji u Splitu jasno su pokazali da barem dio vladajuće koalicije tolerira i potiče takvo protuustavno ponašanje. U svom priopćenju, splitski ogranak stranke Domovinski pokret izjavio je: “Također, ovom prilikom izražavamo punu podršku hrabrim mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način izrazili svoje građansko neslaganje s provokativnim skupom i prekinuli ga.”
Kao što ste mogli vidjeti, način na koji je profašistička rulja prekinula kulturni događaj u Splitu bio je sve samo ne “pristojan i dostojanstven”, a “provokativni skup” bio je kulturni događaj na kojem su uglavnom sudjelovala djeca, mladi i starije osobe.
Ovom prilikom podsjećamo da Ustav RH propisuje ograničenja prava na slobodu udruživanja: “Pravo slobodnog udruživanja ograničeno je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskoga ustavnog poretka.” Stoga pozivamo nadležna tijela da pokrenu postupak procjene i potom zabrane djelovanja stranke Domovinski pokret, zbog njezina eksplicitnog i dokazivog protuustavnog djelovanja. Posebno pozivamo predsjednika Milanovića da pozove Ustavni sud Republike Hrvatske na pokretanje postupka protiv Domovinskog pokreta, u skladu sa Zakonom o političkim strankama.
Morate obnoviti političke i kulturne slobode u Hrvatskoj hitnim i odlučnim djelovanjem ili morate podnijeti ostavke. Hrvatska je ustavna republika utemeljena na stupovima sloboda i prava.
Ako ih niste u stanju, ili niste voljni, osigurati, dužni ste napraviti prostor onima koji to mogu i žele."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare