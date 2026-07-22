Poljoprivrednici: Svinjogojstvo je pred konačnim slomom, ASK je završni udarac

Robert Anic/PIXSELL/Ilustracija / Robert Anic/PIXSELL

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) u srijedu je ustvrdila kako je domaće svinjogojstvo na rubu bankrota, proizvođači se bore za opstanak suočeni s uvozničkim lobijima i gubicima, a afrička svinjska kuga (ASK) predstavlja završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem te gospodarske grane.

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"Dosta je bilo toleriranja neradnika. HPK je dosad pokazivao razumijevanje za procese unutar Ministarstva poljoprivrede, no to razdoblje je završilo. Naši poljoprivrednici ne mogu više financirati tuđu neučinkovitost. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, 'biološka bomba' - nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama", izjavio je predsjednik HPK Željko Mihelić.

Razlog je, kaže, jasan - parcijalni interesi i otvorena opstrukcija dijela lovačkih društava, što ministarstvo predugo tolerira.

Nadali smo se da će dosadašnji pristup dati rezultate, ali da je politika "dobrovoljnog odstrela" doživjela potpuni krah, ocjenjuje HPK. Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna - ASK se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom, navodi to udruženje.

Objašnjava da su Danska i Njemačka lovcima oduzele autonomiju u kriznim zonama i angažirale profesionalne timove, a Poljska je lovačkim društvima nametnula izravnu pravnu i financijsku odgovornost za širenje zaraze iz njihovih lovišta.

Poruka Ministarstvu: Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira

Iz HPK stoga poručuju Ministarstvu poljoprivrede da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira.

Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu vojske, istaknuli su.

"ASK je alat koji nas vodi prema potpunom prestanku proizvodnje u zemlji. Komora je dosad nudila partnerstvo, no partnerstvo bez rezultata samo je obmana", naglasili su iz HPK.

Napominju kako ministar David Vlajčić ima njihovu podršku samo ako uvede red, a ako se dopusti da zbog lovačkih lobija dođe douništenja svinjogojskog sektora, sva odgovornost za te posljedice past će isključivo na Ministarstvo poljoprivrede.

Povijest neće pamtiti isprike, već samo spašene ili ugašene farme, poručili su iz HPK.

Smatraju kako je vrijeme za eksperimente i političke kompromise prošlo te traže hitnu aktivaciju mehanizama koji će divlju svinju pretvoriti iz lovne divljači u biološku opasnost, kojom upravlja država.