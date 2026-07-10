tko će biti novi predsjednik?
Varvodić: Potpisi sami po sebi ne znače ništa, a Primorčeva predstava s predajom pokazuje smjer kojim će voditi HOO
Tko će biti novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora? Odgovor ćemo doznati za nekoliko tjedana. Jedan od kandidata, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić, gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o svojoj kandidaturi i planovima za HOO.
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"Nužno je vratiti povjerenje, prvenstveno sportaša, trenera i sportskih djelatnika u HOO, ali isto tako jednako je važno vratiti povjerenje građana i Vlade da HOO pošteno i transparentno radi svoj posao. Moj će prvi zadatak biti uvesti transparentan način raspodjele novca", rekao je Varvodić, kojemu je protukandidat Dragan Primorac.
Kao jedan od ključnih problema ističe upravo netransparentan sustav raspodjele sredstava, za koji tvrdi da se provodi bez jasnih kriterija i bez odgovarajuće kontrole Vijeća HOO-a.
"U mom strateškom planu je da se HOO vrati sportašima i savezima te da upravo oni odlučuju o kriterijima raspodjele sredstava. Ti kriteriji moraju biti javno dostupni", poručio je.
Na pitanje smatra li da su sadašnja izdvajanja iz javnih sredstava dovoljna ili razvoj sporta u Hrvatskoj zahtijeva veća ulaganja, odgovorio je da problem nije u količini novca, nego u načinu njegove raspodjele.
"Važno je reći da je Hrvatska u posljednjih deset godina sedam do osam puta povećala ulaganja u Hrvatski olimpijski odbor i sport, tako da ne možemo govoriti o nedostatku novca. Naravno da uvijek može bolje. Trenutačna sredstva su dovoljna, ali su pogrešno raspoređena", smatra Varvodić, dodajući da je u međuvremenu značajno unaprijeđena i sportska infrastruktura.
Osvrnuo se i na izbornu utrku, nakon što je njegov protukandidat Dragan Primorac predao potpise za kandidaturu i poručio da je uvjeren u svoju pobjedu.
"Potpisi sami po sebi ne znače ništa. Sama predstava s predajom potpisa pokazuje u kojem smjeru ide kampanja. Nije zabilježeno da kandidat dolazi u prostorije HOO-a i ondje održava konferenciju za medije prilikom predaje kandidature. To pokazuje nepoštivanje Statuta i pravilnika HOO-a te, nažalost, smjer u kojem namjerava voditi HOO", rekao je Varvodić.
Dodao je kako očekuje potporu svih tijela koja trebaju osigurati transparentan i pošten izborni proces.
Na kraju je poručio da sport i politika ne mogu biti potpuno odvojeni.
"Ne možemo razdvajati sport i politiku. Riječ je o državnom novcu koji Hrvatski olimpijski odbor dobiva i očekujem potporu politike", zaključio je Varvodić.
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