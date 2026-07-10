Varvodić: Potpisi sami po sebi ne znače ništa, a Primorčeva predstava s predajom pokazuje smjer kojim će voditi HOO

"Važno je reći da je Hrvatska u posljednjih deset godina sedam do osam puta povećala ulaganja u Hrvatski olimpijski odbor i sport, tako da ne možemo govoriti o nedostatku novca. Naravno da uvijek može bolje. Trenutačna sredstva su dovoljna, ali su pogrešno raspoređena", smatra Varvodić, dodajući da je u međuvremenu značajno unaprijeđena i sportska infrastruktura.