Hrvatski sabor u srijedu počinje novu sjednicu aktualnim prijepodnevom

Saborski zastupnici se u srijedu vraćaju u klupe nakon jednomjesečne zimske stanke, a novu, petu sjednicu Hrvatskog sabora koja će trajati do početka travnja, započet će aktualnim prijepodnevom i postavljanjem pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima.

Nakon postavljanja pitanja premijeru i ministrima u Vladi RH, zastupnici će sutra raspraviti izvješća predsjednika Vlade o sastancima na vrhu Europske unije i Vijeća za suradnju u zaljevu, Europskog vijeća održanima u listopadu i prosincu 2024. te o sastanku na vrhu Europska unija – Zapadni Balkan održanom 18. prosinca 2024. godine.

U četvrtak su na dnevnom redu Sabora prijedlozi izmjena zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima, koje je Vlada uputila u Hrvatski sabor u prvo čitanje, te konačni prijedlog Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Njime se uređuju statusna pitanja zajedničkih službenika, odnosno službenika zajedničkog upravnog tijela jedinica koje su se funkcionalno spojile, a regulira se i mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu te se propisuje i mogućnost prijma, odnosno zadržavanja u službi korisnika mirovine koji imaju manje od 67 godina života. Radi sprječavanja korupcije propisuje se donošenje etičkog kodeksa, kao i obveza potpisivanja izjave o nepostojanju sukoba interesa, regulira se i polaganje državnog ispita odgovarajuće razine.

U petak nema glasovanja

U petak nema glasovanja, a saborske zastupnike očekuje rasprava u prvom čitanju o izmjenama Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije te konačnom prijedlogu Zakona o provedbi Uredbe EU o europskim zelenim obveznicama i neobveznim objavama za obveznice koje se stavljanju na tržište kao okolišno održive, te za obveznice povezane s održivošću, čije donošenje Vlada traži po hitnom postupku.

Od idućeg tjedna pa do uskršnjih praznika, do 11. travnja, Hrvatski sabor će zasjedati u dane od utorka do petka – i to po modelu tri tjedna rada pa tjedan dana pauze za “terenski rad”, a već sada zastupnike za raspravu čeka 98 točaka.

“Iz prošle sjednice je preneseno 79 točaka, a došlo je i nešto novih prijedloga”, izvijestio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Za izglasavanje još čekaju i dvije već raspravljene točke iz prošle sjednice, poput Zakona o središnjem registru stanovništva, kojim će prestati potreba za provođenjem Popisa stanovništva, te odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u NATO aktivnosti za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini (NSATU), tj slanju dva hrvatska časnika u njemački Wiesbaden.

“Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti”, rekao je Jandroković prošlog tjedna vezano za te dvije točke, a najavljujući novu saborsku sjednicu.

