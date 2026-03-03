HSLS nije na koalicijskom sastanku, ali HDZ s njima i dalje razgovara o Dabrinoj ulozi

U Banskim dvorima okupili su se koalicijski partneri, bez HSLS-a. Prošlog tjedna vladajuća većina dobila je 77. članicu, nezavisnu Bošku Ban, ali napetosti u koaliciji još nisu riješene
Kako javlja Hrt.hr, HSLS ostaje pri svojem principu da neće sudjelovati na koalicijskim sastancima dok se ne riješi pitanje Josipa Dabre. Neslužbeno su doznali kako se vode određeni razgovori s HSLS-om te da u očima te stranke postoje određeni pomaci, s obzirom na posljednje izjave premijera Andreja Plenkovića, ali i zbog percepcije Dabrine uloge.
Vukovarsko-srijemska policija izvijestila da je protiv Dabre podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja, a stvari su se u koaliciji promijenile prošloga utorka, kad je kao 77. zastupnica u nju ušla Boška Ban, čime je ruka Josipa Dabre prestala biti važna kao presudna 76.
77 zastupnika vladajuće koalicije
Iduće glasanje u Saboru trebalko bi se održati već u petak. HSLS najavljuje da će podići ruke za sve vladine prijedloge, ali i dalje ostaje otvoreno pitanje što će biti za otprilike dva tjedna, kako se bude približavao kraj roka koji je ta stranka dala premijeru Plenkoviću za preslagivanje vladajuće većine.
Vladajuća koalicija sad ima 77 zastupnika te da dio partnera smatra kako postoje još neki oporbeni zastupnici koji bi im se mogli pridružiti.
Zekanović: No news, good news
HRT prenosi izjave partnerskih zastupnika Hrvoja Zekanovića i Roberta Jankovicsa.
"I prošli sastanak je prošao mirno, nema nikakvih turbulencija u vladajućoj većini, bez obzira na to što to nije novinarima interesantno. Dakle, "no news, good news". Loših vijesti nema, odnosno nema nikakvih turbulencija u vladajućoj većini", kazao je Hrvoje Zekanović, saborski zastupnik HDS-a.
Robert Jankovcs je izjavio kako bi bilo dobro da predstavnici koalicije daju odgovornije političke izjave i ne dovode u opasnost sve ono za što su se zalagali sve ove godine.
"To je poruka svima. Nema tu ni Hrebaka, ni DP-a, poruka je svima", rekao je Robert Jankovics, saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine.
