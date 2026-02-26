Je li slučaj Dabro za DP završena priča, koliko je koalicija stabilna, što će DP ako se protiv Dabre podigne optužnica i zašto se traži zabrana zvijezde petokrake, neke su od tema o kojima je Penava govorio za Večernji TV.
"Očito nam je dobro kad je problem pjesma na pokladama. Čuo sam se nekoliko puta s premijerom Andrejom Plenkovićem, ova kriza je umjetno stvorena, napuhana, prvo nesmotrenom gestom, a to je ta pjesma, a onda i gestama HSLS-a", rekao je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava za Večernji TV.
"Manji je problem u glavnom državnom odvjetniku, veći je u medijima koji vrte u temu. Zbog čega se država trese? Zbog pjesme Josipa Dabre u Komletincima u vrijeme poklada, dok paralelno imamo ovih dana u Zagrebu školu komunizma, gdje se promoviraju revolucionarne metode. I to nije problem u našoj državi", kazao je Penava koji ne misli da je vladajuća većina ugrožena.
Neće biti dubljih potresa i ožiljaka, smatra. Od glavnog državnog odvjetnika očekuje da radi svoj posao. Na sastanku vladajuće koalicije nije se, kazao je, govorilo o istragama i kaznenim prijavama.
Na pitanje je li moguć raskol u DP-u, odgovorio je: "Ostat ćemo kompaktni, ne vidim razlog da dođe do bilo kakvog razilaženja", rekao je Penava koji smatra da se troši previše vremena i energije na to što je pjevao Dabro. Dabro nije bio pozvan na sastanak s Plenkovićem. "Svima je jasno, i premijeru, da tu nema sustava i da to nije priča koja je plasirana od strane Domovinskog pokreta", naglasio je.
