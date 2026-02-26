Na pitanje je li moguć raskol u DP-u, odgovorio je: "Ostat ćemo kompaktni, ne vidim razlog da dođe do bilo kakvog razilaženja", rekao je Penava koji smatra da se troši previše vremena i energije na to što je pjevao Dabro. Dabro nije bio pozvan na sastanak s Plenkovićem. "Svima je jasno, i premijeru, da tu nema sustava i da to nije priča koja je plasirana od strane Domovinskog pokreta", naglasio je.