Oglas

o josipu dabri

Penava: Ova kriza je umjetno stvorena, prvo nesmotrenom gestom, a onda i gestama HSLS-a

author
N1 Info
|
26. velj. 2026. 16:13
Ivan Penava
N1

Je li slučaj Dabro za DP završena priča, koliko je koalicija stabilna, što će DP ako se protiv Dabre podigne optužnica i zašto se traži zabrana zvijezde petokrake, neke su od tema o kojima je Penava govorio za Večernji TV.

Oglas

"Očito nam je dobro kad je problem pjesma na pokladama. Čuo sam se nekoliko puta s premijerom Andrejom Plenkovićem, ova kriza je umjetno stvorena, napuhana, prvo nesmotrenom gestom, a to je ta pjesma, a onda i gestama HSLS-a", rekao je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava za Večernji TV.

"Manji je problem u glavnom državnom odvjetniku, veći je u medijima koji vrte u temu. Zbog čega se država trese? Zbog pjesme Josipa Dabre u Komletincima u vrijeme poklada, dok paralelno imamo ovih dana u Zagrebu školu komunizma, gdje se promoviraju revolucionarne metode. I to nije problem u našoj državi", kazao je Penava koji ne misli da je vladajuća većina ugrožena.

Neće biti dubljih potresa i ožiljaka, smatra. Od glavnog državnog odvjetnika očekuje da radi svoj posao. Na sastanku vladajuće koalicije nije se, kazao je, govorilo o istragama i kaznenim prijavama.

Na pitanje je li moguć raskol u DP-u, odgovorio je: "Ostat ćemo kompaktni, ne vidim razlog da dođe do bilo kakvog razilaženja", rekao je Penava koji smatra da se troši previše vremena i energije na to što je pjevao Dabro. Dabro nije bio pozvan na sastanak s Plenkovićem. "Svima je jasno, i premijeru, da tu nema sustava i da to nije priča koja je plasirana od strane Domovinskog pokreta", naglasio je.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
DP anrej plenković domovinski pokret dp ivan penava josip dabro

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ