231 uzorak
HZJZ objavio rezultate analiza vode: Evo što su pokazali nalazi iz Like te s Paga i Raba
Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate analiza vode iz javnih vodoopskrbnih sustava, prema kojima u nijednom od ukupno 231 obrađenog uzorka nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva iznad granice određivanja.
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U razdoblju od 12. do 15. listopada uzorkovana je i analizirana voda iz javne vodoopskrbne mreže na području Ličko-senjske županije te na otocima Pagu i Rabu. U nijednom uzorku nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva iznad granice određivanja, objavio je HZJZ.
Od 11. kolovoza, kada je započeo pojačani nadzor, ukupno je obrađen i objavljen 231 uzorak vode iz javne vodoopskrbne mreže, izvijestio je HZJZ.
U četiri uzorka utvrđena odstupanja
U najnovijem krugu analiza u četiri uzorka utvrđena su odstupanja od propisanih vrijednosti fizikalno-kemijskih parametara.
Iz HZJZ-a navode da bi ona mogla biti posljedica zadržavanja vode u dijelovima unutarnjih vodoopskrbnih instalacija koji se ne koriste redovito.
Pritom ističu da utvrđena odstupanja treba promatrati u kontekstu izrazito nepovoljnih hidroloških prilika tijekom promatranog razdoblja te da nisu povezana s odlagalištem otpada u Gospiću. Zbog toga je potrebno temeljito isprati dijelove instalacija u kojima se voda zadržavala.
Analizirana i sirova voda s triju izvora
Dodatno su analizirana i tri uzorka sirove vode prikupljena 28. rujna 2026. godine. Riječ je o uzorcima s izvora Mrđenovac, vodozahvata Hrmotine i izvora Tonkovića vrilo.
Sva tri uzorka nisu zadovoljila propisane kriterije zbog mikrobioloških pokazatelja, dok su ostali analizirani parametri bili u skladu s propisima. Ni u tim uzorcima koncentracije PFAS spojeva nisu prelazile granicu određivanja.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Pojačani nadzor vode se nastavlja
HZJZ u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo nastavlja pojačano praćenje kvalitete vode iz javnih vodoopskrbnih sustava, u skladu s odlukom Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026. godine.
Najnoviji rezultati obuhvaćaju uzorke iz opskrbnih zona Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Novalja, Pag sjever, Pag jug i Povljana, kao i dodatne uzorke sirove vode. Analize su dostupne na internetskim stranicama HZJZ-a.
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