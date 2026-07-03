HZZO: Nije bilo zastoja u radu zbog novih certifikata za CEZIH

U odgovoru na Hinin upit, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) navodi da je do 30. lipnja zaprimio oko 52.000 zahtjeva za izdavanje novih kvalificiranih certifikata, uz napomenu da taj broj nije konačan jer su dio zahtjeva samostalno zaprimali i obrađivali veliki bolnički sustavi, uključujući kliničke bolničke centre.