"Radi se o dvije stvari - u Osječko- baranjskoj županiji smo na dva mjesta zabilježili da je birački odbor ispitivao birače koje listiće žele, a biračima se uvijek daju sva četiri glasačka listića za sve razine za koje se bira. Oni su na tom mjestu dobili sve listiće jedino su se potužili Općinskom izbornom povjerenstvu, a onda oni nama što se događa. Mi smo alarmirali Županijsko izborno povjerenstvo da se na dva mjesta to regulira i dodatno pojasni članovima biračkog odbora o čemu se radi. U Splitsko- dalmatinskoj je došlo do ozbiljnijeg kršenja izborne šutnje - formiran je zatvorena WhatsApp grupa gdje se čak govorilo ako netko ne pošalje fotografiju u tu grupu da neće biti plaćen za rad u biračkom odboru. Samu tu konstrukciju nije moguće provesti jer taj koji piše u grupu niti plaća, niti ima osiguran proračun, niti će on odlučivati tko će dobiti novce. Odmah je alarmirano Županijsko izborno povjerenstvo i Općinsko u Podbablju. Ta grupa je odmah zatvorena i stalo je takvo dopisivanje, ali šteta je nastala", rekao je za Net.hr.