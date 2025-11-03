Inspektori kontrolirali hranu naručenu putem dostave: "Kontaminirana je bakterijama"

"U ovim rezultatima pronađeno je da je hrana kontaminirana bakterijama koje mogu izazvati crijevne zarazne bolesti i koje ne bi smjele biti u hrani. Mnogo ljudi u Zagrebu dobije crijevnu bolest – proljev, povraćanje, povišenu temperaturu i mi za njih ne znamo jer oni ne idu ni svom liječniku. Ali to može biti opasno za nekoga tko je star, bolestan, za malu djecu i dojenčad jer proljev i povraćanje mogu dovesti do dehidracije, a u nekim slučajevima i do fatalnog ishoda", rekao je Kolarić za RTL, navodeći da građani moraju biti sigurni u hranu koju kupuju i konzumiraju, a odgovornost je na cijelom sustavu – od Ministarstva zdravstva, zdravstvenih ustanova, sanitarne inspekcije i samih proizvođača hrane i dostavljača.