110. obljetnica

Milanović: Odnos kršćana i muslimana u Hrvatskoj danas je bolji nego ikada prije

N1 Info
27. tra. 2026. 20:17
Zoran Milanović
Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 110. obljetnice priznanja ravnopravnosti islama s drugim religijama u Hrvatskoj.

„Odnos kršćana i muslimana u ovom dijelu svijeta je bio kompleksan, a danas je puno bolji nego što je ikada bio, u Hrvatskoj naročito. Svega je tu bilo, povijesti naših naroda su toliko isprepletene porijeklom, putevima emigracija i svime onime što se događalo u zadnjih nekoliko stotina godina da je ovo na neki način nenadano sretan rasplet. Živimo normalne živote, privatne i javne“, poručio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović na obilježavanju 110. obljetnice priznanja ravnopravnosti islama s drugim religijama u Hrvatskoj.

„Neću govoriti u kakvim vas ulogama vidim, birate ih sami i dobro ih birate“, poručio je predsjednik Milanović predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftiji akademiku Azizu ef. Hasanoviću zahvalivši mu „na odmjerenosti, na tonu, razboritosti u svakom javnom nastupu kada komunicira stavove zajednice“. „Kod vođa vjerskih zajednica to je jako bitna stvar, to je uvijek osjetljiv posao, a u vremenu koje se odvija oko nas i kudikamo više“, dodao je.

„Iza vas je već puno napravljenih i postignutih stvari i ja vam odajem priznanje upravo na tome. U nekim napetim trenucima kojih je bilo i kojih će možda još biti, u odnosu sa nekim susjednim državama - jer neke stvari moramo pošteno riješiti - sa svoje strane pazit ću na to da biram riječi na način na koji vi to radite. Muftija čestitam i zahvaljujem“,zaključio je predsjednik Milanović.

Obilježavanje 110. obljetnice priznanja ravnopravnosti islama s drugim religijama organizirao je Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj na dan kada je 1916. godine Sabor Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije donio „Zakon o priznanju islama kao ravnopravne vjere”. Tim Zakonom islam je dobio isti pravni status kao i druge priznate religije na području Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Osim priznanja islama kao ravnopravne religije, ključne odrednice tog priznanja su jamčenje sloboda vjeroispovijesti islamskim vjernicima i omogućavanje organiziranog djelovanja islamske zajednice na području Hrvatske.

Time je Hrvatska (u tadašnjem državnom okviru) ušla u red prvih europskih zemalja koje su islam pravno priznala na ovaj način. Već 1912. austrijski je dio monarhije priznao hanefijski islam (hanefijski mezheb) kao ravnopravnu religiju. U siječnju 1916. to je učinio i mađarski parlament, no ta se odluka nije odnosila i na Hrvatsku jer je ona po odredbama Hrvatsko – ugarske nagodbe u vjerskim poslovima bila samostalna.

Osim predsjednika Milanovića na svečanosti su govorili predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija akademik Aziz ef. Hasanović, zastupnik u Hrvatskome saboru i izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Damir Bakić, potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Uz predsjednika Milanovića bili su predstojnik Ureda Predsjednika Orsat Miljenić i savjetnica Predsjednika Republike za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković.

