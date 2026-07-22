Iva Rinčić se sastala s braniteljskim udrugama i Armadom. Evo što su dogovorili

U vezi specifičnih oznaka pojedinih ratnih postrojbi koje se nalaze na muralima i spomen-obilježjima, utvrđeno je da se jedinice lokalne samouprave širom Hrvatske nalaze u situaciji neujednačene sudske prakse i različitih tumačenja propisa. Stoga je dogovoreno upućivanje pisanog zahtjeva prema ministarstvima hrvatskih branitelja, pravosuđa i uprave te unutarnjih poslova za davanje jednoznačnog i obvezujućeg tumačenja o mogućnosti isticanja i pravnog uređivanja svih službenih obilježja svih ratnih postrojbi istaknutih na muralima i mjestima pijeteta Domovinskog rata.