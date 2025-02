Anušić o promjeni američke strategije: “Bili smo spremni 1991. godine, spremni smo i sada…”

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Ministar obrane Ivan Anušić iz Munchena je komentirao zaokret u američkoj vanjskoj politici, a osvrnuo se i na mogućnost sukoba na Zapadnom Balkanu.

Münchensku sigurnosnu konferenciju obilježili su govori američkog potpredsjednika Vancea i Ursule von der Leyen. Iz njemačkog grada Dnevnik.hr razgovarao je s hrvatskim ministrom obrane Ivanom Anušićem.

“Ovoga puta drastično su se promijenile poruke koje je zapravo cijeli svijet slušao i čuo, a koje su izrekli američki dužnosnici. Jasno je da definiraju američku ulogu geopolitike u Europi. Primili smo to na znanje i svakako svi naši potencijalni moraju se usmjeriti prema onome o čemu nismo razmišljali u zadnjih 15-20 godina”, započeo je ministar.

Zelenski: Jedini ruski dužnosnik s kojim sam spreman razgovarati o završetku rata je Putin

Dodao je i kako je NATO razjedinjen i politički oslabljen, ali i što Hrvatska može napraviti po tom pitanju.

“Cijeli NATO morat će se repozicionirati, to je sada sigurno. Najjači saveznik unutar saveza stavlja se po strani. Hrvatska već nekoliko godina, a zadnjih godinu i pol dana intenzivno jača svoje oružane snage i svoju poziciju unutar NATO-a. Ove godine smo konačno prošli i 2,5 posto BDP-a za izdvajanje za naoruživanje. Nastavit ćemo dalje, ni tri posto nam nije daleko. To će u Europi biti neka granica. SAD traži pet posto što i dalje nije realno za većinu članica NATO-a”, kazao je Anušić.

“Moramo sagledavati sve što se događa oko nas”

“Moramo sagledavati sve što se događa oko nas, sjesti, razmišljati i vidjeti što će glavne članice NATO-a napraviti. Hrvatska mora biti na tom tragu, zajedno s njima i biti na tragu svojeg svjetonazora”, rekao je pa dodao što misli o tome da su srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik VRO Oluja nazvali zločinačkom.

Vučić podupire Dodika, planiraju zajedno obilježiti “Oluju” koju nazivaju zločinom

“Svakako smo najugroženiji nakon Ukrajine. Ono što su Vučić i Dodik rekli, to čujemo stalno, ali sada su se osnažili, dobili krila i zajedno to izgovorili. Znamo njihove stavove o Oluji i Hrvatskoj, ali definitivno baš zato, neovisno o Americi i NATO-u, moramo ojačati Hrvatsku na svim razinama. Kad to napravimo, bilo kakva ugroza neće biti pogubna za nas i neće nam zadavati glavobolju. Nastavit ćemo još i jače”, rekao je i za kraj poručio što planiraju učiniti u slučaju ugroze.

“Jedan od saveznika promijenila je svoj stav o Ukrajini koji je do nedavno bio jasan i definiran. Spremni smo reagirati u slučaju ugroze, bili smo spremni i 1991. godine kad nismo imali niti jednog saveznika i kad smo bili pod embargom. Danas Hrvatska ima razvijenu svoju diplomatsku mrežu i savezništva kao i naučene lekcije. Spremni smo”, zaključio je Anušić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nastavlja se bojkot: Osim pekarnica, na meti je i ovaj trgovački lanac Znanstvenici otkrili koja pasmina je najinteligentnija, prvo mjesto će vas iznenaditi