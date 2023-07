Je li Filipović najslabija karika? “On je slab čovjek u HDZ-u, Barbarić je jak”

Podijeli :

Politički i ekonosmki analitičar i urednik portala Ideje.hr Željko Ivanković u N1 Newsroomu govorio je o plinskoj aferi koja trese Vladu.

Na pitanje o tome je li premijer Plenković uvjerljiv kada tvrdi da nema cjeloviti pregled situacije oko ove plinske afere, kaže: “Lako je moguće da on ne zna točno o čemu je riječ, ali ne smije ne znati – morao je znati o čemu je riječ. Morao bi barem imati bar osnovnu ideju. Ivo Sanader je svojedobno INA-i ponosno odgodio plaćanje poreza od dvije milijarde kuna. I to je bilo u vezi s plinom. Onda je taj porez Jadranka Kosor od MOL-a uspjela naplatiti. Onda uvijek imamo afere s Kutinom gdje netko nekoga ucjenjuje s proizvodnjom plina pa Kutina radi ili ne radi – o tome ovisi poljoprivreda. Imali smo velike bitke oko LNG terminala. Sigurno je toga još bilo. Očigledno iz plinskog tržišta redovito isplivavaju neki kanali. To što on kaže da nije bio informiran, to znači da je pogriješio. Morao je biti informiran i minimizirati mogućnost skandala. Tržište ima jako malo igrača, potrebna je velika infrastruktura. Tu se ucjenjuje kad se pregovara. Nije to pravo kompetitivno tržište. To je tržište koje se mora strogo nadzirati da bi funkcioniralo koliko-toliko efikasno. Kad on kaže da nije informiran, onda je to njegova slabost. On je trebao imati ljude koji ga promptno informiraju, u 30 sekundi”.

“Postoji Strategija energetskog razvoja RH. U vrijeme izrade te strategije u Hrvoju Požaru bila je ideja da se smanji udio potrošnje plina u ukupnoj energetskoj potrošnji u Hrvatskoj koja je trebala rasti naravno. Zbog toga što je tržište ovisno o stranim silama koje nastupaju ucjenjivački. Da se više ide na autonomno zbog autonomije, smanjivanja polucije štetnih plinova i da se ide na smanjenje udjela plina u ukupnoj potrošnji u RH. Kad sam prolazio kroz usvojenu Startegiju, sve primjedbe organizacija na Saboru su odbijene, osim jedne – one Udruge trgovaca plinom. Ta njihova primjedba je prihvaćena. To je tržište lobista. To je takvo tržište. Kod ove prošle Škugorove afere, kolegica Gabrijela Galić je otkrila da je čovjek koji je pušten iz pritvora za aferu Vjetroleketrane, vratio se u HERA-u i potpisao ključne dokumente za aferu Škugor. Na taj način funkcioniraju te insitucije”.

Ministar Filipović kaže da nije njegov posao da prati tko kome prodaje plin. Ivanković kaže: “Postoji nekakav zahtjev da se smijeni Barbarića iz HEP-a, postoje problemi s Filipovićem koji kao da nije znao što se sve tu događa, i baš zato što nije znao ili nije vjerovao – uvijek izgleda tako naivan, on je zahtijevao podatke i otkrivao nam puno više nego što bi netko tko je znao što se sve događa. Filipović je slab čovjek u HDZ-u. Barbarić je jak čovjek u HDZ-u. To vidimo po njihovim pozicijama u gradskom HDZ-u u Zagrebu, a i inače. Udar na Filpovića je udar na slabog čovjeka kojeg je postavio Plenković. Na neki način, udar na Filipovića je udar i na Plenkovića, a opstanak Barbarića je opstanak strukture koja bi nastavila funkcionirati kako je dosad funkcionirala. Potrebni su politički jaki i neovisni ljudi s voljom da tu nadziru – ne može se reći uvedu red jer je to jako teško tržište za uvođenje reda – ali nadziru svaki trenutak i promptno reagiraju. Ako nema takvih ljudi, onda je i Plenković slab. Meni se čini u ovim aferama, kad on kaže ne znam, da je i on tu slab u tim dijelovima posla. Nije delegirao posao politički jakim ljudima”.

“Tu je pitanje političke snage. Tko će podnijeti krivnju – podnijet će je politički slabija osoba. Ako imate problem kakav imate s plinskim tržištem, a ono je teško tržište, vi morate imati jaku političku ličnost odanu, ne samo premijeru, nego i odanoj da se tu na bilo koji način stvari pošteno odvijaju. Kako je nastala ova afera – vrlo jednostavno – Vlada se suočila s inflacijom. Nije znala i još uvijek ne zna kako riješiti problem inflacije, nego je zamrznula cijene energenata. Kad zamrznete cijene energenata, problemi s inflacijom izbiju u 6 milijuna gubitaka HEP-a. ne možete to riješiti bez štete. Zato je tu potreban stalni politički nadzor. Sad kad se situacija na plinskom tržištu promijenila i raste neumjereno cijena hrane. Vlada ponovno ne zna kako da se s tim suoči bez da problem izbije na nekom drugom mjestu. Spekulanti i lobisti jedva čekaju takve situacije jer pravi milje za njih su poremećaji, a ne redovno funkcioniranje. Na plinskom tržištu redovno funcioniranje nije moguće bez jakog političkog nadzora. To nije kompetitivno tržište koje možete pustiti da samo odradi svoje i da najbolje potrošaču”, kaže Ivanković.

