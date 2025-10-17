Ivošević optužio Šutu da je oštetio proračun za pola milijuna eura

"Šuta u protekla četiri mjeseca, koliko je na gradonačelničkoj dužnosti, nije želio potpisati ugovore o iznajmljivanju poslovnih prostora ponuđačima na natječaju po modelu licitacije koji smo mi proveli potkraj mandata i koji bi donijeli višestruko veći priliv novca u gradski proračun nego ranije, i tako nanio štetu proračunu od pola milijuna eura," rekao je Ivošević na konferenciji za novinare.