Još tri nagodbe optuženika i EPPO-a u slučaju Vajda: Kajmović kažnjen sa 150.000 eura

Alen Kajmović, jedan od bivših predsjednika uprave Vajde osuđen je u petak na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni za rad za opće dobro i novčanu kaznu od 150.000 eura, dok su dvojica kontrolora iz Vajde uvjetno osuđena na osam mjeseci zatvora uz dvogodišnji rok kušnje.

Osuđeni su nakon nagodbe s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) koju su dan ranije pred optužnim vijećem zagrebačkog Županijskog suda sklopili Mesna industrija Vajda i šestorica optuženika koji su također priznali krivnju.

Bivši predsjednik nadzornog odbora mesne industrije Vajda Miljenko Pivac osuđen je u četvrtak, nakon priznanja subvencijske prijevare i nagodbe s EPPO-om, na kaznu od 1,5 milijuna eura i 11 mjeseci zatvora koji će mu se zamijeniti radom za opće dobro.

Na rad za opće dobro osuđeni su i bivši predsjednik nadzornog odbora Igor Miljak te bivši predsjednik uprave Vajde Vilim Simon koji uz to moraju platiti i novčanu kaznu od 150.000 eura svaki.

Mesna industrija Vajda koja je nakon otkrivanja prijevare već uplatila 3,2 milijuna eura protupravno stečene imovinske koristi kažnjena je s milijun i pol eura.

Na nagodbe s EPPO-om, uz uvjetne kazne, pristalo je i još troje ostalih optuženika, uglavnom voditelja odjela i kontrolora u Vajdi koji su trebali nadzirati trošenje novca iz EU fondova za poboljšavanje uvjeta na svinjogojskim farmama.

Prevarom dobiveno 4,7 milijuna eura

Tako je nagodbama okončan cijeli slučaj u kojemu je istraga pokrenuta lani u listopadu, a optužnica podignuta u lipnju ove godine.

EPPO je ranije izvijestio da su od ožujka 2018. do lipnja 2023., bivši i tada aktualni predsjednik uprave Vajde, zajedno s predsjednikom i članom nadzornog odbora, podnijeli više zahtjeva za financiranjem u ukupnom iznosu od preko devet milijuna eura, u sklopu hrvatskog Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014 – 2020.

Iako su znali da njihova tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete, okrivljenici su podnijeli krivotvorene prijave za gospodarstva svojih kooperanata. Vajda je tako primila više od 5,4 milijuna eura EU subvencija, od čega je 4,7 milijuna eura dobiveno prijevarom.