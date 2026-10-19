NAKON PREDSJEDNIŠTVA
Plenković o deset godina na vlasti: Nisam se umorio, ovako fit nisam bio ni kada sam krenuo u mandat
Održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, a premijer se nakon sjednice obratio novinarima.
Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na prošlotjedne rasprave u Hrvatskom saboru.
"Lički krumpir je sjajan"
"Pojasnili smo hrvatskom narodu kako je Gospić problem kojeg razumijemo, ali ga rješavaju tijela kaznenog progona, u smislu javnog zdravstva, voda je ispravna i zdrava. Što se tiče zraka, nema zagađenja, zrak u Gospiću je zdrav kao i na Zavižanu. Kada je riječ o tlu, nema ugroze za poljoprivrednike, suprotno onome što su pojedini u oporbi govorili, lički krumpir je sjajan. Proces sanacije je u tijeku i to će riješiti Vlada i država, a ne oporba", rekao je.
''Nova okolnost je ta da je jedan od pravnih subjekata iz zajednice ponuditelja odustao. Sukladno zakonu o javnoj nabavi, proces se mora poništiti i ići će se u pregovarački postupak'', rekao je Plenković.
Radi se o tvrtki CE-ZA-R, članici CIOS grupe, koja se povukla iz posla sanacije nakon što je protiv nje otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Zbog te je odluke propao drugi natječaj za odvoz i zbrinjavanje oko 4500 tona opasnog otpada iz Gospića.
''Moramo raditi po zakonu, ne možemo izmišljati stranputice i prečice koje će nas dovesti u pravnu nebranjivost nekih od koraka. Vlada postupa po zakonu'', naglasio je premijer.
"Važno je da se u kakofoniji dezinformacija čuje istina", istaknuo je.
Komentirao je i cijene goriva: "Nastavit ćemo intervenirati i dalje kako bismo sačuvali standard građana, gospodarstva."
Premijer je komentirao i pristupanje Crne Gore Europskoj uniji: "Očekujemo napredak od Crne Gore, boravit ćemo tamo u četvrtak, razgovarat ćemo s crnogorskim dužnosnicima, ne s onim koji zazivaju ustanak, nego onima kojima razumiju da neka pitanja nisu riješena godina, unatoč pozivima hrvatske Vlade."
Plenković se osvrnuo i na izbor glavnog ravnatelja HRT-a: "Vidim da neke stranke govore da je ovo suprotno Europskom aktu o slobodi medijia, što je neistina. Krenula je saga o prijavljivanju Vlade, države Europskoj komisiji, to rade poznati europejci, Raspudić, priključili su se i ovi iz Možemo, mogu slobodno. Sve što mi radimo u skladu je s nacionalnim i europskim propisima."
"Velika je čast upravljati Vladom"
Najavio je da će se razgovori sa sindikatima nastaviti.
Osvrnuo se i na 10 godina na dužnosti premijera: "Zahvalio bih sugrađanima i onima kojima su nam dali povjerenje, velika je čast upravljati Vladom tri uzastopna mandata za redom, to do sada nije nitko uspio, 10 godina je prošlo jako brzo, bilo je mnogo izazova. Ne prestaje krizno upravljanje. Na vjerodostojan način smo nastojali kroz sve izazove provesti Hrvatsku, da budemo sigurni. Izazovi su bili izvan svh okvira. Bilo je i grešaka, to je ljudski, ne možete uvijek sve pogoditi. Uz brojne pokušaje političke destabilizacije, 43 pokušaja opoziva, toliko žulja opoziciju što su opozicija, i s time se moramo nositi."
"Unatoč kritikama o pojavnosti korupcije, učinili smo važnu stvar - nema onoga tko je zaštićen, nema onoga tko je imenovan na javnu dužnost, tko je dobio mandat da čini nešto protuzakonito, tko god je to učinio za to je odgovarao. Za vrijeme naše Vlade rad tijela zaduženih za borbu protiv korupcije je vrlo snažan. Onaj tko radi nešto nezakonito, za to i odgovara. Tko god to radi, pametnije mu je da to ne radi", istaknuo je.
"Ako ste politička meta, količina blata, neistina koje primate je tolika da ljudi koji vas ne znaju dio tog blata ostane kao da je istina", naveo je.
"Nisam se umorio, super sam, ovako fit nisam bio ni kada sam krenuo u mandat", odgovorio je Plenković.
Nije htio izdvojiti najveću grešku u mandatu i istaknuo da je na njemu da radi, a na kritičarima da govore.
"Uvijek stajemo u zaštitu novinara"
“Što se tiče zaštite novinara uvijek stajemo u zaštitu novinara. Ne moramo se slagati sa stavovima, komentarima ni, kao što sam rekao u govoru pred Hrvatskim saborem, s nekada neskrivenom pristranošću, ali to je tako, ali svejedno stajemo u zaštitu”, rekao je premijer.
Za prošlotjedni događaj u Splitu uoči i za vrijeme utakmice Hajduka protiv Ajaxa u kojem su navijači izvikivali fašističke, nacističke i antisemitske parole, premijer je rekao da je izrazito loše i neodgovorno toliko zacrniti takvim potezima jednu relevantnu utakmicu u evropskim natjecanjima.
”Vidjeli smo nešto što se pokušava opravdati nekakvim uobičajenim obrascima ponašanja navijačkih skupina, što razumijem, ja sam čak dosta razgovarao s nizozemskim premijerom o Ajaxu i Ajaxovim navijačima, međutim to je sve potpuno nebitno. To je jedan svijet koji misli da je sve dopušteno. Postoji i jedan drugi svijet, koji je zgrožen i koji je to osudio”, rekao je premijer.
Napomenuo je da nadležna tijela postupaju i postupat će prema onima za koje se smatra da su počinili neka kazna djela, podsjetivši da je to sve komunicirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
"Nemiri u Francuskoj sve zabrinjavaju"
Nemiri u Francuskoj "sve zabrinjavaju" i vlada u Parizu mora hitno reagirati jer utječe na ozračje u Europi, rekao je Andrej Plenković.
Plenković, koji je pet godina živio u Parizu gdje je radio u hrvatskom veleposlanstvu, rekao je da je situacija „loša” i „sve zabrinjava”.
Francuska mora hitno reagirati da se održe red i mir te „prije svega adresirati neke od tema” koje su pokrenule prosvjede, izjavio je Plenković novinarima.
Situacija u Francuskoj „utječe na cijelo ozračje” i dijelom se prelila na Belgiju, Nizozemsku i Italiju, dodaje.
Premijer tamošnje događaje tumači kao amalgam „niza različitih faktora”.
Prvo su se spojili „les jeunes” i „les gilets jaunes”, rekao je Plenković, koristeći francuske riječi za mlade i 'žute prsluke', naziv za prosvjede započete protiv visokih cijena energenata koji su vrhunac imali 2018. godine.
Potom su se prosvjedima pridružile „sve moguće ultralijeve skupine” francuskog društva te „mladi iz predgrađa”, mahom djeca migranata iz drugih krajeva svijeta koji se „ne vide kao dobitnike društva”, nastavio je Plenković.
„Dogodio se jedan vrlo loš dan s velikom nasilnom manifestacijom zle volje protiv nekog aktualnog stanja”, kazao je premijer, ocijenivši to „puno širim fenomenom” koji se događa par mjeseci prije predsjedničkih izbora u drugom najvećem gospodarstvu EU-a.
Ono što se pak zbiva u Albaniji, gdje su prosvjedi protiv planirane investicije u ekološki zaštićenom području, povezane s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, nije slično s događajima na zapadu Europe, no ta balkanska zemlja je praktički „na rubu građanskog rata”, rekao je Plenković.
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