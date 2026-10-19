Plenković o deset godina na vlasti: Nisam se umorio, ovako fit nisam bio ni kada sam krenuo u mandat

Osvrnuo se i na 10 godina na dužnosti premijera: "Zahvalio bih sugrađanima i onima kojima su nam dali povjerenje, velika je čast upravljati Vladom tri uzastopna mandata za redom, to do sada nije nitko uspio, 10 godina je prošlo jako brzo, bilo je mnogo izazova. Ne prestaje krizno upravljanje. Na vjerodostojan način smo nastojali kroz sve izazove provesti Hrvatsku, da budemo sigurni. Izazovi su bili izvan svh okvira. Bilo je i grešaka, to je ljudski, ne možete uvijek sve pogoditi. Uz brojne pokušaje političke destabilizacije, 43 pokušaja opoziva, toliko žulja opoziciju što su opozicija, i s time se moramo nositi."