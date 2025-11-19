Jadrolinija diže kredit od 280 milijuna eura za deset "zelenih" brodova

"Danas smo sa Svjetskom bankom i Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC) potpisali mandatno pismo vezano za 'zelenu tranziciju' i planiramo u ožujku ili travnju iduće godine s njima potpisati ugovor o zajmu u iznosu oko 280 milijuna eura za izgradnju do deset novih brodova, od kojih će većina biti trajekti te tri do četiri putnička broda", rekao je Blažinović na druženju s novinarima organiziranog na brodu Dalmacija u splitskoj trajektnoj luci.