uputio je sućut

Jandroković: Milu Moralić su iskreno zanimale svakodnevne ljudske sudbine

Hina
09. ožu. 2026. 12:55
Mila Moralić
Sanjin Strukic/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je sućut obitelji Moralić u povodu smrti novinarke Mile Moralić, naglasivši njezino iskreno zanimanje za svakodnevne ljudske sudbine te priznanje struke što dokazuje i prošlogodišnja HND-ova nagrada "Marija Jurić Zagorka".

"Poštovana obitelji, primite iskrenu sućut uime Hrvatskoga sabora i osobno u povodu odlaska gospođe Mile Moralić”, poručio je Jandroković u ponedjeljak povodom smrti istaknute hrvatske novinarke.

Gospođa Moralić je, naglašava čelnik parlamenta, kroz više od dva desetljeća rada u hrvatskim medijima pratila i na vrlo prepoznatljiv način obrađivala različite teme vezane za unutarnju i vanjsku politiku te druge teme od javnog interesa.

"Tijekom rada u Media Servisu te na televiziji N1, kao reporterka, urednica i voditeljica, stekla je brojne poklonike koji su prepoznavali i naročito cijenili njeno iskreno zanimanje za svakodnevne ljudske sudbine. Milu Moralić itekako je uvažavala i struka što, među ostalim, dokazuje i godišnja novinarska Nagrada 'Marija Jurić Zagorka' iz 2025. godine", naveo je Jandroković.

Sjećajući se cjelokupnog profesionalnog angažmana gospođe Mile Moralić, poštovana obitelji, još jednom izražavam iskrenu sućut vama i svim njenim prijateljima i kolegama, stoji u sućuti predsjednika Sabora.

Teme
Gordan Jandroković Mila Moralić

