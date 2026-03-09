Jandroković: Milu Moralić su iskreno zanimale svakodnevne ljudske sudbine

"Tijekom rada u Media Servisu te na televiziji N1, kao reporterka, urednica i voditeljica, stekla je brojne poklonike koji su prepoznavali i naročito cijenili njeno iskreno zanimanje za svakodnevne ljudske sudbine. Milu Moralić itekako je uvažavala i struka što, među ostalim, dokazuje i godišnja novinarska Nagrada 'Marija Jurić Zagorka' iz 2025. godine", naveo je Jandroković.