Jandroković: Milu Moralić su iskreno zanimale svakodnevne ljudske sudbine

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je sućut obitelji Moralić u povodu smrti novinarke Mile Moralić, naglasivši njezino iskreno zanimanje za svakodnevne ljudske sudbine te priznanje struke što dokazuje i prošlogodišnja HND-ova nagrada "Marija Jurić Zagorka".
"Poštovana obitelji, primite iskrenu sućut uime Hrvatskoga sabora i osobno u povodu odlaska gospođe Mile Moralić”, poručio je Jandroković u ponedjeljak povodom smrti istaknute hrvatske novinarke.
Gospođa Moralić je, naglašava čelnik parlamenta, kroz više od dva desetljeća rada u hrvatskim medijima pratila i na vrlo prepoznatljiv način obrađivala različite teme vezane za unutarnju i vanjsku politiku te druge teme od javnog interesa.
"Tijekom rada u Media Servisu te na televiziji N1, kao reporterka, urednica i voditeljica, stekla je brojne poklonike koji su prepoznavali i naročito cijenili njeno iskreno zanimanje za svakodnevne ljudske sudbine. Milu Moralić itekako je uvažavala i struka što, među ostalim, dokazuje i godišnja novinarska Nagrada 'Marija Jurić Zagorka' iz 2025. godine", naveo je Jandroković.
Sjećajući se cjelokupnog profesionalnog angažmana gospođe Mile Moralić, poštovana obitelji, još jednom izražavam iskrenu sućut vama i svim njenim prijateljima i kolegama, stoji u sućuti predsjednika Sabora.
S tugom sam primio vijest o preranoj smrti Mile Moralić, istaknute novinarke i urednice N1 televizije. Imao sam prigodu gostovati u njezinoj emisiji gdje je svojim profesionalizmom, pripremljenošću i predanošću novinarskom pozivu ostavljala snažan dojam.— Gordan Grlić Radman (@grlicradman) March 9, 2026
Iskrena sućut njezinoj… pic.twitter.com/YIG0p3HvNJ
