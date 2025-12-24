Jandroković u božićnoj čestitki istaknuo važnost zajedništva, solidarnosti i mira

„Svim Hrvaticama i Hrvatima u Domovini i iseljeništvu, kao i svim građankama i građanima Republike Hrvatske, u ime Hrvatskoga sabora i osobno želim čestit i blagoslovljen Božić! U rođenju Isusa Krista utjelovljene su pobjeda ljubavi, milosrđa i nade koje životima vjernika daju jedinstveni smisao, kao i nadahnuće za svakodnevne izazove. Blagdan je to koji u naše obitelji uvijek donosi posebnu radost, podsjećajući nas sve na važnost njegovanja zajedništva", stoji u čestitki.