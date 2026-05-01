Jedna skupina Hrvata mogla bi imati ozbiljnih problema s porezom

Međutim, za studente koji ovise o sezonskom radu – osobito u turizmu i vatrogastvu – razlika između 3.600 i 4.800 eura nije tehnička fusnota, nego granica koja određuje koliko mogu raditi i koliki financijski teret nose njihove obitelji. "Što se može s 300 eura mjesečno? Pa, definitivno ništa – ne može se pokriti ni stan, s obzirom na to da nemam dom. Stan me dođe oko 340–350 eura. Na to još treba dodati 200 do 300 eura za prehranu i druge osnovne potrepštine, tako da 300 eura mjesečno nije dovoljno ni za osnovni životni trošak. Mislim da se to može gledati kao situacija za uzdržavanog člana kojeg roditelji još financiraju, ali mi koji roditeljima moramo mjesečno osigurati oko 700 eura po djetetu, ako dijete nema osiguran smještaj, nalazimo se u potpuno drugačijoj situaciji.