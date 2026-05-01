Zoran Milanović: Mnoge hrvatske radnice i radnici danas nemaju puno razloga za slavlje

Samokritičan pristup nužan je i stoga što su hrvatski radnici danas sve više suočeni i s drugim problemima koje, takoreći, do jučer nismo poznavali. Dolazak stranih radnika, nepriuštivo stanovanje, nesigurnost radnih mjesta zbog naprednih tehnologija samo su dio problema za čije je rješenje neophodna i posve nova državna politika. Hrvatski je čovjek uvijek bio primjer vrijednog i sposobnog radnika i nije moguće da je danas drukčije, prije će biti da nismo na vrijeme i pravilno uredili i prilagodili hrvatsko tržište rada novim okolnostima. Još nije kasno, ali ni to se neće dogoditi samo od sebe, bez aktivne uloge Vlade.