Oglas

Poruka s Pantovčaka

Zoran Milanović: Mnoge hrvatske radnice i radnici danas nemaju puno razloga za slavlje

N1 Info
|
01. svi. 2026. 10:39
04.05.2021., Ogulin - Predsjednik Zoran Milanovic nakon sluzbene posjete Ogulinu dao izjave za medije i sjeo na kavu.rPhoto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović povodom Međunardnog praznika rada oglasio se na Facebooku i napisao kako radnici u Hrvatskoj nemaju puno razloga za slavlje.

Oglas

"Svima u Hrvatskoj čestitam Međunarodni praznik rada. Jasno mi je, međutim, kako mnoge hrvatske radnice i radnici danas nemaju puno razloga za slavlje. Kontinuirani rast cijena, a pogotovo zadnjih mjeseci, ozbiljan je, pa i egzistencijalan problem hrvatskim ljudima. Šokantnu inflaciju kakvu godinama ne pamtimo ne može se ignorirati, niti opravdavati samo globalnim uzrocima koji su svakako pridonijeli rastu cijena, ali nisu jedini uzrok.

"Inflaciju treba zaustaviti"

Zadnji podaci o rastu cijena alarmantno zovu na sustavnu analizu i iskreni socijalni dijalog Vlade, poslodavaca i sindikata, bez međusobnog optuživanja. Inflaciju treba zaustaviti jer već sada ugrožava životni standard većine ljudi, a moglo bi biti i gore jer se ne vidi kraj globalne sigurnosne i energetske krize. Rješenje moramo pronaći sami priznajući si i dosadašnje greške.

Samokritičan pristup nužan je i stoga što su hrvatski radnici danas sve više suočeni i s drugim problemima koje, takoreći, do jučer nismo poznavali. Dolazak stranih radnika, nepriuštivo stanovanje, nesigurnost radnih mjesta zbog naprednih tehnologija samo su dio problema za čije je rješenje neophodna i posve nova državna politika. Hrvatski je čovjek uvijek bio primjer vrijednog i sposobnog radnika i nije moguće da je danas drukčije, prije će biti da nismo na vrijeme i pravilno uredili i prilagodili hrvatsko tržište rada novim okolnostima. Još nije kasno, ali ni to se neće dogoditi samo od sebe, bez aktivne uloge Vlade.

"Uvjeren sam kako hrvatske ljude ništa toliko ne iritira kao korupcija i nepoštenje"

A kada su prava i standard radnika u pitanju, uvjeren sam kako hrvatske ljude ništa toliko ne iritira kao korupcija i nepoštenje. Nositi se sa sve većim troškovima života ili neizvjesnosti zaposlenja i plaće posebno je čovjeku teško kada vidi da znanje, iskustvo i predanost nisu na cijeni, a pogotovo kada zna da se javni novac nezakonito koristi bez ozbiljnih sankcija. Tek prigodne govore o pravima radnika povodom Međunarodnog praznika rada, a prešućivanje njihovih suštinskih problema, smatram zato više uvredom hrvatskih radnika nego iskrenom čestitkom. I sve ovo govorim isključivo s ciljem da se pošten rad počne cijeniti i vrednovati jer će se tako u Hrvatskoj sutra bolje živjeti", napisao je Zoran Milanović.

Teme
neradni dani praznik rada zoran milanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ