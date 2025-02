Dabro: Čekam da me privedu u Zagrebu i vode gdje god treba

Podijeli :

Drugi dio sage o Josipu Dabri završio je danas kako se i očekivalo. Naime, poslije odluke Mandatno–imunitetnog povjerenstva o skidanju zastupničkog imuniteta tu odluku je očekivano jednoglasno potvrdio i Hrvatski sabor.

Za tu odluku glasali su i zastupnici Domovinskog pokreta kao i sam Josip Dabro. Potom se glasalo za odobrenje određivanja istražnog zatvora protiv Dabre za što su bili protiv, opet očekivano, samo zastupnici DP-a.

“Znao sam kako će glasanje ovako proći i nisam iznenađen. I sam sam glasao za skidanje imuniteta ali nisam za određivanje istražnog zatvora jer mislim, a to kažu i brojni odvjetnici i pravosudni stručnjaci, kako nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Da je to napravljeno odmah 17. siječnja, dan nakon što su se pojavile video snimke i nakon što sam dao ostavku na mjesto ministra, to bi bilo u redu ali u ovih 40-ak dana dao sam iskaz u odvjetništvu, izvršen mi je pretres kuće, oduzete su mi neke stvari, pretresane su i kuće mojih prijatelja…”, rekao je Dabro u telefonskom razgovoru za Večernji list nakon što je otišao iz sabornice.

Dodaje kako je spreman za privođenje i istražni zatvor napominjući kako je torba za stvarima spremna i da samo čeka da policija dođe po njega. Kaže i kako i danas po kafićima i restoranima sjede kriminalci, ubojice i lopovi kao da za ništa nisu odgovorni i da nikad ništa nisu učinili ali i da se njega, bez zakonskog temelja, privodi u istražni zatvor.

“Neka me zatvore ne na tjedan ili mjesec dana nego i na šest mjeseci pa i godinu dana. Nije problem. Ne da ću to vrijeme preležati u istražnom zatvoru nego ću ga prestajati na jednoj nozi. Josip Dabro je sportaš i nikad nije bježao pa neće ni sad. Ja ću sve svoje što sam tvrdio i što govorim već tjednima unazad dokazati. Ja sam čovjek od riječi. Isto tako treba znati i da svoj saborski mandat ne dam nikome”, rekao je Dabro.

Kazao je i kako neće ići za Slavoniju nego da će čekati da ga privedu u Zagrebu i vode gdje god treba. Međutim, pojavila se i informacija kako je odmah nakon glasanja u Saboru krenuo put Otoka, gdje živi, a neki su rekli i da je krenuo za Osijek gdje će se javiti sam u zatvor.

Govoreći o svemu što se događa proteklih tjedana ponavlja kako iza svega stoje pojedinci kojima se zamjerio kao ministar poljoprivrede podsjećajući još jednom kako je progovorio i o nepravilnostima i nezakonitostima u Hrvatskim šumama i štetama koje se mjere u desecima milijuna eura. Između ostalog rekao je i kako je prije skidanja imuniteta u Hrvatskom saboru razgovarao i s predsjednikom Vlade RH Andrejom Plenkovićem koji ga je, kako je rekao, pitao je li može računati na njega nakon istražnog zatvora.

“Rekao sam mu na to da je to upitno i da ne može sa sigurnošću računati na mene. Uostalom, zato sam i rekao i da nisam mazohista Ja sam član DP-a. Mene su izabrali građani pete izborne jedinice, premijer neka vodi politiku koju treba, a moju politiku osobnu i DP-a ćemo voditi mi. Ja sam političku odgovornost preuzeo, podigao sam moralno – političku vrijednost odlaskom iz ministarstva i ne može mi nitko drugi govoriti što trebam raditi”, rekao je Dabro.

Dotakao se i predsjednika RH Zorana Milanovića rekavši kako je on frajer te da je pokazao da ima m… Prema zakonu nakon što je Hrvatski sabor izglasao skidanje imuniteta Dabri slijedi njegovo uhićenje, onda 48 sati pritvora i nakon toga odluka o istražnom zatvoru.

“Tražim samo da sudac istrage donese odluku u skladu sa zakonom, a ne pod nikakvim političkim pritiskom. To bi značilo da nema pritvora jer je sve što se trebalo napraviti, davanje iskaza, pretresi, oduzimanje imovine i slično, već odrađeno”, kazao je Dabro.

