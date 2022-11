Kako se mladi hrvatski inovator probio na američko tržište?

Podijeli :

Izvor: N1

Albert Gajšak gostovao je u Newsnightu kod Ilije Jandrića u kojem je govorio o proboju na američko tržište edukacijskih igračaka.

Mladi inovator objasnio je što je to toliko zainteresiralo jedan od najvećih trgovačkih lanaca Walmart da je njegov proizvod stavio na police.

“Mi proizvodimo elektroničke uređaje koji služe za edukaciju djece, poput lego kocki s elektronikom. Dakle, ljudi to dobiju rastavljeno i igračku trebaju složiti, a djeca pri tom uče nešto o elektronici”, kaže Gajšak.

Jedan od proizvoda koji će biti na policama diljem SAD-a je Cheter. “Radi se o setu uređaja koji izgledaju poput malih mobitela, preko kojih si djeca mogu slati poruke, no pri tom stvaraju svoju “mrežu” dok se djeca uče o enkripciji”, objašnjava Gajšak. Kad im roditelji to kupe, to dođe u djelovima i onda to djeca moraju sama složiti.

“Djeca mogu izmjenjivati poruke između dva ili više uređaja, povezati se u chat grupu. No poanta je da se može spojiti na računalo i programirati za što postoji naša aplikacija”, kaže Gajšak.

VEZANA VIJEST Gajšak: Kod nas nije popularno biti poduzetnik koliko bi trebalo biti

Svoje uređaje proizvodi u Hrvatskoj. “Fora je da ne samo da mi to proizvodimo, već i dizajniramo od hardwarea, softwarea, izgleda pa i pakiranja”, kaže Gajšak i dodaje da je ovo baš hrvatski proizvod.

Objasnio je kako se Walmart njima javio tijekom jedne kampanja. Dodaje da im je trebalo tri godine za sklapanje toliko uređaja za ulazak na američko tržište te objasnio da su morali dosta administracije i logistike riješiti kako bi mogli svoj proizvod plasirati na američkom tržištu.

“Interesantno je da su našu kampanju pokrili brojni američki mediji poput Forbesa. I vjerojatno su tada naš proizvod vidjeli u Walmartu što im je privuklo pažnju”, objašnjava Gajšak.

“Poanta cijelog našeg branda je da mi izrađujemo različite elektroničke uređaje koji djecu uče različitim temema. Od bežične komunikacije, računalnog vida i slično”, kaže Gajšak.

Dodaje da je plan nastaviti suradnju s Walmarta. “Maloprodajna cijena u SAD-u je 99 dolara. Tu cijenu je preporučio Walmart”, kaže.

Objasnio je da uspjevaju izdržati i nestašicu čipova i poluvodiča na tržištu te dodao da je problem i pronaći radnu snagu.

“Uvijek je teško naći ljude koji su stručni, vrijedni i žele raditi. Uspjevamo nekako. najbolja je stvar to što mi imamo potpunu kreativnu kontrolu nad proizvodnjom. Od ideje do samog finalnog proizvoda. Za sve smo si mi sami krivi”, kaže Gajšak koji dodaje da se trudi biti konkuretan i s plaćama kako bi privukao dobre radnike.