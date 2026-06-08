VIDEO / Ukrajinci napali važan ruski most: "Kupite kokice, gledajte i uživajte. Ovo je tek početak"

Napad na Čongarski most bila je zajednička operacija ukrajinske jedinice za bespilotne letjelice Code 9.2 i 1. zasebnog jurišnog bataljuna, priopćila je vojska. Strateški cilj bio je presjeći jedini ruski pravac za dopremu ljudstva, streljiva i goriva na bojišnicu kod Huljajpolja iz okupiranog Krima.