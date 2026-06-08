PREKID OPSKRBE
VIDEO / Ukrajinci napali važan ruski most: "Kupite kokice, gledajte i uživajte. Ovo je tek početak"
Most kod sela Čongar, koji povezuje okupirani Krim s dijelovima južne Ukrajine pod ruskom kontrolom, oštećen je u ukrajinskom napadu dronovima tijekom noći 7. lipnja, potvrdila je ukrajinska vojska objavivši videosnimku operacije.
Ranije istog dana Volodimir Saldo, čelnik okupiranog dijela Hersonske oblasti kojeg je postavila Rusija, ustvrdio je da su ukrajinski dronovi oštetili most, prenosi Kyiv Independent.
Napad dolazi u trenutku kada Ukrajina pojačava napore kako bi poremetila ruske logističke pravce koji opskrbljuju okupirani Krim i ruske snage na bojišnici u južnoj Ukrajini.
Napad na Čongarski most bila je zajednička operacija ukrajinske jedinice za bespilotne letjelice Code 9.2 i 1. zasebnog jurišnog bataljuna, priopćila je vojska. Strateški cilj bio je presjeći jedini ruski pravac za dopremu ljudstva, streljiva i goriva na bojišnicu kod Huljajpolja iz okupiranog Krima.
"To je učinjeno upravo kako bi se blokirali opskrbni pravci goriva i maziva za 37. motoriziranu streljačku brigadu", rekao je Dmitro Filatov, zapovjednik 1. zasebnog jurišnog bataljuna, poznat pod pozivnim znakom "Perun".
"Neprijatelj je vrlo uznemiren"
Napad je izveden ukrajinskim dronovima domaće proizvodnje Fire Point te novim bespilotnim sustavom dugog dometa Behemoth, priopćila je vojska. Napad je izazvao velika oštećenja mosta, za čiju će obnovu biti potrebna "golema količina posla", izjavio je zapovjednik jedinice Code 9.2 Oleksandr Nastenko, poznat pod pozivnim znakom "Flint".
"Prema informacijama iz naših izvora, neprijatelj je vrlo uznemiren", rekao je Filatov.
Prema Saldu, u napadu je oštećena kolnička konstrukcija mosta u blizini Čongara. Dodao je da je promet preko cestovnog graničnog prijelaza Džankoj, smještenog na administrativnoj granici između okupiranog Krima i okupiranog dijela Hersonske oblasti, obustavljen iz "sigurnosnih razloga".
Prijelaz Džankoj dio je ključne kopnene prometnice koja povezuje okupirani Krim s teritorijima pod ruskom kontrolom na ukrajinskom kopnu te predstavlja važan logistički koridor za ruske opskrbne linije.
Napad dolazi usred sve većih logističkih poteškoća na poluotoku.
Posljednjih tjedana okupirani Krim suočava se s nestašicama goriva, koje ruske vlasti povezuju s poremećajima u opskrbnim lancima, dok ukrajinski napadi sve češće ciljaju infrastrukturu za gorivo i prometne pravce.
Ukrajina postupno širi svoju kampanju udara srednjeg dometa, redovito gađajući ruske vojne objekte i logistička središta udaljena između 20 i 300 kilometara iza bojišnice, kako na okupiranim ukrajinskim teritorijima tako i unutar Rusije.
Mnogi od tih napada usmjereni su na takozvani kopneni koridor koji povezuje Rusiju s Krimom preko okupiranih dijelova Zaporiške i Hersonske oblasti, pravca ključnog za održavanje ruskih vojnih operacija u južnoj Ukrajini.
Novi ukrajinski dron Behemoth, bespilotna letjelica nalik iranskom Shahedu koja može nositi dvije bojne glave, pripada kategoriji dronova za udare srednjeg dometa i ima operativni domet do 300 kilometara. Može letjeti na malim visinama, što otežava njegovo otkrivanje i presretanje ruskoj protuzračnoj obrani.
"Ovo je definitivno tek početak"
Ukrajinska vojska izvijestila je 6. lipnja da su operateri dronova iz 3. pukovnije Snaga za specijalne operacije uspostavili zračnu kontrolu nad dijelom ruske opskrbne mreže koja vodi prema Krimu.
Izvješćujući o napadu na Čongarski most, ukrajinska vojska naglasila je da napad "nije izoliran incident", nego dio sustavnog nastojanja da se oslabe ruske operacije na bojišnici.
"Ovo je definitivno tek početak, vidjet ćete", rekao je Nastenko.
"Što će se dogoditi? Predlažem svima da kupe kokice. Sjednite, gledajte i uživajte. Ovo je tek početak."
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