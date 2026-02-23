Liberali protiv Tomaševićeve tužbe: "Trg bana Jelačića nije privatni plac gradonačelnika"

Iz Kluba gradskih zastupnika "Liberali" u ponedjeljak su najavili da će na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine glasovati protiv prijedloga gradonačelnika Tomislava Tomaševića o ustavnoj tužbi protiv Vlade u vezi dočeka rukometaša i ocjeni ustavnosti Zakona o prostornom uređenju.
Tu je riječ o dočeku Hrvatske rukometne reprezentacije, o trenutku ponosa, zajedništva i emocije na Trgu bana Jelačića, a sada se to pretvara u ustavno-pravni spor, ustvrdila je gradska zastupnica Dina Dogan (Nezavisna lista) na konferenciji za novinare.
Podsjetila je da su vladajući lani na prvotni zaključak Gradske skupštine odbili amandman njihovog Kluba da se osude svi totalitarni režimi.
"Trg bana Jelačića je državno vlasništvo"
Dogan smatra da se time što je, kako kaže, država sudjelovala u organizaciji dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije, Zagrebu ne uzima pravo na lokalnu samoupravu. Po njezinom mišljenju, ne stoji "tvrdnja da je Vlada organizirala manifestaciju bez suglasnosti Grada na javnoj površini kojom upravlja Grad jer je, po zemljišnim knjigama, to državno vlasništvo".
Kako je rekla, Trg bana Jelačića nije privatni plac gradonačelnika, to je simbol cijele države, glavni grad Republike Hrvatske.
To je, ocijenila je, igrokaz koji se nametnuo građanima jer dok gradonačelnik urla na premijera i prijeti ustavnom tužbom, kao i predsjednik Gradske skupštine, "obojica traže od Vlade da im oslobodi sredstva da se nešto gradi i tu Plenković cijelo vrijeme uskače".
"Zagreb - mjesto konstantnog konflikta"
Ako je i došlo do nekakve pogreške, to se rješava razgovorom, koordinacijom i eventualno upravnim putem, a ne ustavnom tužbom koja će trajati godinama i koja će Grad Zagreb pretvoriti u mjesto konstantnog konflikta, dodala je.
"Umjesto da se bavimo smećem, cestama, infrastrukturom, javnim prijevozom, vrtićima - mi se bavimo tko je formalno postavio pozornicu na Trgu bana Jelačića tijekom dočeka reprezentacije. Imputira se opet Gradskoj skupštini da je najveći problem Grada Zagreba ustavna povreda zbog rukometnog dočeka. Imamo puno prečih problema u Zagrebu", kazala je Dogan.
HNS-ova gradska zastupnica Ivka Odvorčić također smatra da - dok se vladajući u gradu bave s time tko će što i gdje će pjevati - projekti od životne važnosti stoje, navodeći primjer osnovnih škola Ivan Goran Kovačić i Donji Dragonožec, Schlosserove stube i pokretne stepenice u Importanne centru, tržnice Vrapče i Branimirovu.
Gradske vlasti izrađuju idejni projekt za zeleni koridor na koji će "spiskati" 90.000 eura, planova i studija ima koliko hoćeš, a realizacija je nula bodova, rekla je.
