Kaos na zagrebačkoj obilaznici, zbog nesreće se stvorila ogromna kolona

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) dogodila se prometna nesreća između čvorova Lučko i Zagreb zapad, na 17. kilometru u smjeru Bregane, javlja HAK.
Promet se odvija usporeno, uz ograničenje brzine od 60 km/h, a kolona vozila duga je oko dva kilometra.
Nakon još jedne nesreće, na suprotnoj strani obilaznice, između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, promet je također otežan.
Prema podacima HAK-a, ondje se stvorila kolona duga oko 8 kilometara.
Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.
